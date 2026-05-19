Premanand Maharaj Helth Update: वृंदावन में भावुक हुए भक्त, प्रेमानंद महाराज ने धारण किया पूर्ण मौन,आश्रम ने भक्तों से की खास अपील

Premanand Maharaj Helth Update: वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे प्रेमानंद महाराज ने अब पूर्ण मौन व्रत धारण कर लिया है. उनके आश्रम प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार अगले आदेश तक उनकी पदयात्रा, एकांतिक दर्शन और भक्तों से मुलाकात पूरी तरह बंद रहेगी.

इस फैसले के बाद देशभर से उनके दर्शन के लिए आने वाले भक्त भावुक और मायूस नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी उनके लाखों अनुयायी लगातार उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं.

आश्रम प्रशासन ने जारी की आधिकारिक सूचना

वृंदावन स्थित आश्रम की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले दो दिनों से प्रेमानंद महाराज की नियमित पदयात्रा और व्यक्तिगत दर्शन पहले ही रोक दिए गए थे. अब इसे अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है.आश्रम प्रशासन ने सोशल मीडिया के जरिए भक्तों से अपील की है कि फिलहाल दर्शन के लिए वृंदावन न आएं और महाराज जी के स्वास्थ्य लाभ तथा साधना में सहयोग करें.

भक्तों में बढ़ी चिंता

अचानक मौन व्रत धारण करने और दर्शन बंद करने की खबर से भक्तों के बीच चिंता बढ़ गई है. दूर-दूर से वृंदावन पहुंच रहे श्रद्धालु अब आश्रम के बाहर से ही माथा टेककर लौट रहे हैं.कई भक्तों का कहना है कि प्रेमानंद महाराज केवल संत ही नहीं बल्कि उनके जीवन की आध्यात्मिक प्रेरणा हैं. ऐसे में उनकी तबीयत को लेकर आई खबरों ने सभी को भावुक कर दिया है.

लंबे समय से किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं महाराज

जानकारी के अनुसार प्रेमानंद महाराज काफी समय से गंभीर किडनी बीमारी से पीड़ित हैं. बताया जा रहा है कि उनकी दोनों किडनी खराब हैं और उन्हें नियमित रूप से डायलिसिस कराना पड़ता है.इसके बावजूद वह लगातार कठिन दिनचर्या का पालन करते हुए भक्तों से संवाद कर रहे थे और रोजाना पदयात्रा भी करते थे. लेकिन हाल ही में हुए डायलिसिस के बाद शरीर में काफी कमजोरी महसूस होने लगी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी.

डॉक्टरों की सलाह के बाद लिया गया फैसला

सूत्रों के मुताबिक डॉक्टरों ने प्रेमानंद महाराज को बेड रेस्ट और मानसिक शांति बनाए रखने की सलाह दी है. इसी कारण उन्होंने आध्यात्मिक विश्राम लेते हुए मौन व्रत धारण करने का निर्णय लिया है.रविवार और सोमवार को भी उनकी पदयात्रा स्थगित रखी गई थी, जिसके बाद अब इसे अगले आदेश तक पूरी तरह रोक दिया गया है.

सोशल मीडिया पर भक्त कर रहे प्रार्थना

देश और विदेश में फैले प्रेमानंद महाराज के अनुयायी सोशल मीडिया पर लगातार उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं. कई भक्तों ने लिखा कि महाराज जी का प्रवचन और मार्गदर्शन उनके जीवन का सहारा है और वे जल्द स्वस्थ होकर फिर से भक्तों के बीच लौटें.