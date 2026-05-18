Premanand Maharaj Health Update: प्रसिद्ध संत प्रेमानंदजी महाराज की तबीयत खराब! अनिश्चितकाल के लिए स्थगित सारे कार्यक्रम

Premanand Maharaj Health Update: देश-दुनिया में मशहूर प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब बताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वृंदावन के प्रसिद्ध संत के कार्यक्रम आगामी कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिए गए हैं.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज (श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज) की तबीयत अचानक बिगड़ गई है. कहा जा रहा है कि भीषण गर्मी और 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचे तापमान की वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है उनकी शारीरिक कमजोरी बढ़ने के चलते केली कुंज आश्रम से शुरू होने वाली उनकी प्रसिद्ध सुबह की पदयात्रा और एकांतिक दर्शन को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया गया है.

भक्तों को लगा झटका

वहीं प्रेमानंदजी महाराज की तबीयत खराब होने की खबर से भक्तों को बड़ा झटका लगा है. वहीं, आश्रम प्रशासन ने हालात को देखते हुए श्रद्धालुओं/भक्तों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें, आश्रम या सड़कों पर भीड़ न लगाएं. श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो महाराज जी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करें.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रविवार (17 मई, 2027) को रात को ही प्रेमानंदजी महाराज के दर्शन रद्द कर दिए गए थे.बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से महाराज जी अस्वस्थ महसूस कर रहे थे. ऐसे में रविवार यानी 17 मई की रात को स्थिति और स्पष्ट हो गई.

रविवार को ही रद्द हो गई पदयात्रा

बताया जा रहा है कि रोज की तरह हजारों-लाखों भक्त केली कुंज आश्रम से सौभरी वन तक पदयात्रा के लिए इकट्ठा हुए थे. 17 मई की सुबह 3 बजे महाराज जी निकलने वाले थे, लेकिन उनकी जगह उनके शिष्य लाउडस्पीकर लेकर पहुंचे. शिष्यों ने घोषणा की कि महाराज जी की सेहत ठीक न होने के कारण उनकी पदयात्रा रद्द की जा रही है.

किस परेशानी से जूझ रहे प्रेमानंदजी महाराज

प्रेमानंदजी महाराज पिछले 2 दशक से किडनी फेल्योर की बीमारी से जूझ रहे हैं. वह पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज (PKD) से पीड़ित है. प्रेमानंदजी महाराज की दोनों किडनियां प्रभावित हैं. इसके चलते जल्द थकान, सूजन, कमजोरी, उच्च रक्तचाप, पीठ या पेट में दर्द होता है.सच बात यह है कि महाराज जी की दोनों किडनियां अब पूरी तरह काम करना बंद कर चुकी हैं. वे डायलिसिस पर निर्भर हैं. पिछले कई सालों से उनकी सप्ताह में 5 दिन डायलिसिस होती है.