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प्रेमानंद महाराज के अनुयायियों पर भड़के फूलडोल दास, बोले- संत हैं प्रेमानंद, उनके चेले बदमाश

Premanand Maharaj Controversy: इन दिनों वृंदावन के चर्चित प्रेमानंद महाराज सुर्खियों में हैं. अब उन्हें लेकर महंत फूलडोल दास महाराज ने बड़ा बयान दिया है. इसमें उन्होंने प्रेमानंद महाराज के शिष्यों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 11, 2026 4:49:27 PM IST

प्रेमानंद महाराज
प्रेमानंद महाराज


मथुरा के वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को लेकर चतुर्थ संप्रदाय के अध्यक्ष और महंत फूलडोल दास महाराज ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने प्रेमानंद महाराज के अनुयायियों के व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रेमानंद महाराज संत हैं, लेकिन उनके चेले बदमाश हैं.

अनुयायियों पर लगाए गंभीर आरोप

फूलडोल दास महाराज ने आरोप लगाया कि प्रेमानंद महाराज के अनुयायी ब्रजवासियों के साथ अभद्रता करते हैं और लोगों को उनसे मिलने नहीं देते. उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ कथित दुर्व्यवहार पर भी नाराजगी जाहिर की.

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जमीन का भी है मामला

इसके अलावा, उन्होंने वृंदावन में जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर भी सवाल उठाए. फूलडोल दास महाराज ने कहा कि प्रेमानंद महाराज वृंदावन में भजन करने आए हैं, ऐसे में इतनी जमीन खरीदने की क्या जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रेमानंद महाराज को अपने अनुयायियों के व्यवहार की जानकारी है, फिर भी उन्हें रोका नहीं जाता.

क्यों विवादों में प्रेमानंद महाराज?

प्रेमानंद महाराज का आश्रम इन दिनों में कुछ घटनाओं और बयानों को लेकर चर्चा में रहा है. 25 सितंबर 2026 को प्रेमानंद महाराज के शिष्य दीपक लोधी, जिन्हें रसिक दुलारी शरण के नाम से भी जाना जाता था, की आश्रम की चौथी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी. सामने आए सीसीटीवी फुटेज में उनके छत से कूदने की बात कही गई. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. 

इसके अलावा दिनेश शर्मा उर्फ फलाहारी बाबा ने दावा किया था कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को प्रेमानंद महाराज के आश्रम में बुलाने के लिए 5 करोड़ रुपये दिए गए थे. हालांकि, बाद में फलाहारी बाबा ने अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली और बताया कि ये गलत था. 

यह खबर भी पढ़ें: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति को लेकर संतों की बैठक, साध्वी कृष्णानंद गिरी ने औरंगजेब पर की विवादित टिप्पणी; मचा बवाल

Tags: Mathura NewsPhooldol Das Maharajpremanand maharajVrindavan news
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