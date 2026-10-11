प्रेमानंद महाराज के अनुयायियों पर भड़के फूलडोल दास, बोले- संत हैं प्रेमानंद, उनके चेले बदमाश

मथुरा के वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को लेकर चतुर्थ संप्रदाय के अध्यक्ष और महंत फूलडोल दास महाराज ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने प्रेमानंद महाराज के अनुयायियों के व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रेमानंद महाराज संत हैं, लेकिन उनके चेले बदमाश हैं.

अनुयायियों पर लगाए गंभीर आरोप

फूलडोल दास महाराज ने आरोप लगाया कि प्रेमानंद महाराज के अनुयायी ब्रजवासियों के साथ अभद्रता करते हैं और लोगों को उनसे मिलने नहीं देते. उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ कथित दुर्व्यवहार पर भी नाराजगी जाहिर की.

जमीन का भी है मामला

इसके अलावा, उन्होंने वृंदावन में जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर भी सवाल उठाए. फूलडोल दास महाराज ने कहा कि प्रेमानंद महाराज वृंदावन में भजन करने आए हैं, ऐसे में इतनी जमीन खरीदने की क्या जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रेमानंद महाराज को अपने अनुयायियों के व्यवहार की जानकारी है, फिर भी उन्हें रोका नहीं जाता.

क्यों विवादों में प्रेमानंद महाराज?

प्रेमानंद महाराज का आश्रम इन दिनों में कुछ घटनाओं और बयानों को लेकर चर्चा में रहा है. 25 सितंबर 2026 को प्रेमानंद महाराज के शिष्य दीपक लोधी, जिन्हें रसिक दुलारी शरण के नाम से भी जाना जाता था, की आश्रम की चौथी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी. सामने आए सीसीटीवी फुटेज में उनके छत से कूदने की बात कही गई. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं.

इसके अलावा दिनेश शर्मा उर्फ फलाहारी बाबा ने दावा किया था कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को प्रेमानंद महाराज के आश्रम में बुलाने के लिए 5 करोड़ रुपये दिए गए थे. हालांकि, बाद में फलाहारी बाबा ने अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली और बताया कि ये गलत था.

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