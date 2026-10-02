UP News: 15 साल तक पुकारा ‘भईया’, राखी बांधी, फिर बन गई उसी की दुल्हन; पिता ने कर दिया… सनसनी मचा रहा VIDEO!

UP Crime: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक बेहद हैरान करने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक 20 साल की युवती नंदनी पांडे ने उसी युवक से शादी कर ली, जिसे वह पिछले करीब 15 सालों से अपना भाई मानती थी और कलाई पर राखी बांधती थी. इस शादी के बाद दोनों परिवारों में घमासान मच गया है और यह रिश्ता चर्चा का विषय बन गया है. 20 सितंबर को नंदनी और 22 वर्षीय शाश्वत गुप्ता अपने घरों से निकल गए और मंदिर में जाकर शादी कर ली.

जैसे ही इस बात की भनक लड़की के परिवार को लगी, तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. परिवार ने न सिर्फ नंदनी से सारे रिश्ते तोड़ लिए, बल्कि उसे समाज और परिवार के लिए मृत घोषित करते हुए उसका बाकायदा प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार (पिंड दान और तेरहवीं जैसे रीति-रिवाज) तक कर डाला. इस अनोखे और चौंकाने वाले मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है, जहां एक तरफ परिवार इस रिश्ते को भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का कत्ल मान रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर युवती ने अपनी मर्ज़ी से शादी करने और पति के साथ खुश होने की बात कही है.

पुलिस इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अपनी जांच-पड़ताल में जुटी हुई है. इस घटना ने समाज को भी सोच में डाल दिया है कि आखिर ऐसी कौन-सी मजबूरी थी और यह कैसा प्यार था कि दोनों को शादी करनी पड़ गई?

15 साल तक राखी बांधने के बाद अचानक शादी

नंदनी पांडे और शाश्वत गुप्ता एक ही गांव के रहने वाले हैं. शाश्वत का नंदनी के घर पर लंबे समय से आना-जाना था और परिवार के लोग उसे अच्छी तरह जानते थे. नंदनी की मां के अनुसार, उनकी बेटी पिछले 15 सालों से शाश्वत को अपना भाई मानकर राखी बांधती आ रही थी. परिवार को कभी इस बात की भनक तक नहीं लगी कि इन दोनों के बीच भाई-बहन के रिश्ते से परे कोई और संबंध भी बन रहा है. लेकिन जब 20 सितंबर को दोनों अचानक घर छोड़कर फरार हुए और उन्होंने मंदिर में शादी कर ली, तब परिवार को इस बात का पता चला, जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई.

नंदनी ने वीडियो जारी कर रखी अपनी सफाई

दूसरी ओर, इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद नंदनी पांडे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी चुप्पी तोड़ी है. उसने अपने परिवार के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वह और शाश्वत एक-दूसरे से प्रेम करते थे और उन्होंने अपनी पूरी मर्जी व सहमति से शादी की है. वीडियो में नंदनी ने अपने पिता पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है. उसने यह भी कहा कि वह काफी समय से बीमार थी और परिवार ने उसका इलाज नहीं कराया, जबकि उसका पति और ससुराल वाले उसका पूरा ख्याल रख रहे हैं. इसके अलावा, उसने घर से 2 लाख रुपये नगद लेकर भागने के परिवार के दावे को भी पूरी तरह झूठा बताया है.

परिवार ने किया मृत घोषित, घर में हुआ अंतिम संस्कार

शादी की खबर मिलते ही नंदनी के परिवार ने ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया. पिता ने अपनी जिंदा बेटी का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया और उसे अपने परिवार के लिए मरा हुआ मान लिया. परिवार का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं. नंदनी के पिता का आरोप है कि शाश्वत ने उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगाया है, जबकि मां ने बेटी की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है. परिवार का यह भी कहना है कि इस घटना ने समाज में भाई-बहन के रिश्ते और आपसी विश्वास की गरिमा को गहरी ठेस पहुंचाई है.

क्या पुलिस की एंट्री से खुल पाएंगी मामले की परतें?

इस पूरे हाई-प्रोफाइल और संवेदनशील मामले के सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों बालिग (Legally Adults) हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है, इसलिए फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है. हालांकि, परिवार की शिकायतों और दोनों पक्षों द्वारा दिए जा रहे बयानों के आधार पर पुलिस मामले की हर एंगल से गहनता से जांच कर रही है. यह हाई-वोल्टेज ड्रामा इस वक्त पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरे घटनाक्रम पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी.

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