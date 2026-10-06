Home > उत्तर प्रदेश > UPPSC Interview: पिता ने ठीक किया बेटे का कोट, कंघी से बाल संवार खिलाई मिठाई… प्रयागराज से सामने आया दिल छू लेने वाला वीडियो

UPPSC Interview: पिता ने ठीक किया बेटे का कोट, कंघी से बाल संवार खिलाई मिठाई… प्रयागराज से सामने आया दिल छू लेने वाला वीडियो

UPPSC Interview Father Son Video: प्रयागराज में UPPSC इंटरव्यू के दौरान पिता बेटे का एक दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. 'सरस्वती भवन' में लिया गया ये वीडियो एक बेटे की लगन और मेहनत के साथ-साथ पिता के प्यार और संघर्ष की याद दिला रहा है.

By: Shristi S | Published: October 6, 2026 5:45:00 PM IST

प्रयागराज में UPPSC Interview के लिए जा रहे बेटे को पिता ने किया तैयार
प्रयागराज में UPPSC Interview के लिए जा रहे बेटे को पिता ने किया तैयार


Prayagraj UPPSC Interview Father Son Video: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में UPPSC इंटरव्यू के दौरान पिता बेटे का एक दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. ‘सरस्वती भवन’ में लिया गया ये वीडियो एक बेटे की लगन और मेहनत के साथ-साथ पिता के प्यार और संघर्ष की याद दिला रहा है. कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस सीन को हर सक्सेस स्टोरी के पीछे माता-पिता की भूमिका की याद दिलाने वाला बताया है.

बेटे के इंटरव्यू से पहले पिता ने ठीक किया कोट

वीडियो UPPSC के प्रयागराज स्थित मुख्यालय सरस्वती भवन का बताया जा रहा है. इंटरव्यू के लिए जाने से कुछ मिनट पहले पिता अपने बेटे के पास खड़े नजर आते हैं. सबसे पहले वह बेटे का कोट ठीक करते हैं, ताकि वह इंटरव्यू के लिए पूरी तरह तैयार और आत्मविश्वास से भरा नजर आए. 

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इसके बाद पिता अपनी जेब से कंघी निकालते हैं और बेटे के बाल ठीकर करने लगते हैं. यह बेहद सामान्य सा पल था, लेकिन कैमरे में कैद होते ही भावुक कर देने वाला बन गया. जिस बेटे को शायद पिता ने बचपन से तैयार होते देखा होगा, उसी बेटे को जिंदगी के एक बड़े पड़ाव पर जाने से पहले वह अपने हाथों से संवार रहे थे. 

मिठाई खिलाकर दिया आशीर्वाद

बाल ठीक करने के बाद पिता एक छोटा सा पैकेट निकालते हैं और बेटे को मिठाई खिलाते हैं. इसके बाद बेटा पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता है और इंटरव्यू हॉल की तरफ बढ़ जाता है. इस वीडियो को देखने वाले कई लोगों ने कहा कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की सफलता सिर्फ उम्मीदवार की मेहनत नहीं होती. उसके पीछे अक्सर माता-पिता का धैर्य, आर्थिक-सामाजिक सहयोग, इंतजार और लगातार मिलने वाला हौसला भी होता है.

2297 अभ्यर्थियों ने दिया था इंटरव्यू

बता दें कि, UPPSC 2025 के इंटरव्यू प्रयागराज स्थित UPPSC मुख्यालय में आयोजित किए जा रहे थें. मुख्य परीक्षा में सफल 2297 अभ्यर्थियों को 812 पदों पर चयन के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है. इंटरव्यू 28 सितंबर 2026 से शुरू होकर 24 अक्टूबर तक चलने हैं. ये दो शिफ्ट में आयोजित किए जा रहे हैं. 

Tags: uppscuttar pradeshviral video
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