Home > उत्तर प्रदेश > Prayagraj Crime: लड़की के चक्कर में मार दिए घर के तीन बूढ़े, प्रेमिका के लिए दरिंदा बना शख्स; मामला जान उड़ जाएंगे होश

Prayagraj Crime: लड़की के चक्कर में मार दिए घर के तीन बूढ़े, प्रेमिका के लिए दरिंदा बना शख्स; मामला जान उड़ जाएंगे होश

Prayagraj Crime: पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी हिमांशु यादव, उसके भाई अंकित यादव, दो दोस्तों और ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया. मुख्य आरोपी हिमांशु यादव ने प्रेम प्रसंग के चलते तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने की बात कबूल की है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 18, 2026 4:10:39 PM IST

प्रेम प्रसंग में एक ही परिवार के तीन बुजुर्गों की हत्या
प्रेम प्रसंग में एक ही परिवार के तीन बुजुर्गों की हत्या


Prayagraj Crime: मेजा थाना क्षेत्र के नीबी कुकुरकटवा गांव में सोमवार की रात एक ही परिवार के तीन बुजुर्गों की सिर पर खूंटे से प्रहार कर बेरहमी से हत्या कर दी गई. मंगलवार की सुबह उनके घर के बाहर खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी हिमांशु यादव, उसके भाई अंकित यादव, दो दोस्तों और ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया. मुख्य आरोपी हिमांशु यादव ने प्रेम प्रसंग के चलते तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने की बात कबूल की है.

किराने की दुकान चलाते थे कल्लू

नीबी कुकुरकटवा गांव निवासी 65 वर्षीय श्यामलाल गुप्ता उर्फ ​​कल्लू पांच भाइयों में सबसे बड़े थे और किराने की दुकान चलाते थे. उनके दो भाइयों की मौत हो चुकी है, जबकि परिवार के दो अन्य सदस्य गांव के बाहर रहते हैं. श्यामलाल के अलावा उनकी पत्नी 60 वर्षीय फूलकली देवी, छोटे भाई दूधनाथ की पत्नी 60 वर्षीय इंद्रावती देवी और भाई नींबू लाल गुप्ता की पत्नी 55 वर्षीय अमरावती देवी हैं.

You Might Be Interested In

पड़ोसियों ने मचाया शोर

मंगलवार सुबह पड़ोसियों ने श्यामलाल, इंद्रावती और अमरावती की लाशें देखकर शोर मचाया. मौके पर भीड़ जमा हो गई. घर के अंदर श्यामलाल की पत्नी फूलकली देवी बदहवास हालत में पड़ी मिली. बताया जा रहा है कि वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है और हत्यारों ने उसे छोड़ दिया है. पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार, एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. अजयपाल शर्मा और यमुनानगर DCP विवेक चंद्र यादव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. फोरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा किए.

मृतक के चाचा की शिकायत पर केस दर्ज

मृतक श्यामलाल के चाचा अमरनाथ उर्फ ​​लाला गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर देर शाम गांव से हिमांशु यादव और उसके साथियों निहाल गौतम और राजन यादव को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में हिमांशु ने बताया कि मृतक श्यामलाल की भतीजी से उसके प्रेम संबंध थे और वे शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घरवाले इसका विरोध कर रहे थे. पुलिस ने गांव के प्रधान गुड्डू को भी गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि गांव के प्रधान ने दो महीने पहले दोनों पक्षों के बीच पंचायत बुलाई थी.

चार महीने पहले भी हुआ था विवाद

पुलिस जांच में पता चला कि हिमांशु यादव मृतक परिवार की एक युवती से शादी करना चाहता था. फरवरी में दोनों बिना किसी को बताए घर से चले गए थे. हालांकि, गांव के प्रधान गुड्डू ने पंचायत करके उन्हें वापस ले आए. कुछ दिन पहले श्यामलाल ने अपनी भतीजी को उसके मायके भेज दिया था. आरोप है कि इससे नाराज हिमांशु ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी. IGRs पर शिकायत भी की गई थी, लेकिन आरोप है कि इलाके के इंचार्ज SI रामविलास यादव ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया. ट्रिपल मर्डर के बाद DCP ने SI रामविलास यादव को पहली नज़र में लापरवाही मानते हुए सस्पेंड कर दिया.

गांव के ही एक युवक ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर प्रेम-प्रसंग में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी थी. मुख्य आरोपी समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

Tags: Prayagraj Crime
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अब बिना PAN नहीं होंगे बड़े लेनदेन! ₹2 लाख की...

June 18, 2026

कौन हैं अपूर्वा मखीजा, 15 करोड़ में शेख के साथ...

June 17, 2026

ज्यादा लहसुन खाने के नुकसान

June 17, 2026

ज्यादा मूंगफली खाने के नुकसान

June 17, 2026

गर्मियों में लखनऊ जाने का बना रहे प्लान, इन 6...

June 17, 2026

देखें ‘बंटवारा 1947’ के किरदारों का फर्स्ट लुक

June 17, 2026
Prayagraj Crime: लड़की के चक्कर में मार दिए घर के तीन बूढ़े, प्रेमिका के लिए दरिंदा बना शख्स; मामला जान उड़ जाएंगे होश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Prayagraj Crime: लड़की के चक्कर में मार दिए घर के तीन बूढ़े, प्रेमिका के लिए दरिंदा बना शख्स; मामला जान उड़ जाएंगे होश
Prayagraj Crime: लड़की के चक्कर में मार दिए घर के तीन बूढ़े, प्रेमिका के लिए दरिंदा बना शख्स; मामला जान उड़ जाएंगे होश
Prayagraj Crime: लड़की के चक्कर में मार दिए घर के तीन बूढ़े, प्रेमिका के लिए दरिंदा बना शख्स; मामला जान उड़ जाएंगे होश
Prayagraj Crime: लड़की के चक्कर में मार दिए घर के तीन बूढ़े, प्रेमिका के लिए दरिंदा बना शख्स; मामला जान उड़ जाएंगे होश