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UP Crime: प्रयागराज में 3 बुजुर्गों की सिर कुचलकर हत्या, मौके पर पहुंचे IPS अजय पाल शर्मा; इलाके में मचा कोहराम

Prayagraj Triple Murder Case: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही परिवार की 3 बुजुर्गों की हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. आशंका जताई जा रही है कि आपसी रंजिश में हत्या की गई है.

By: Sohail Rahman | Published: June 16, 2026 12:25:35 PM IST

प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 बुजुर्गों की हत्या
प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 बुजुर्गों की हत्या


Prayagraj Triple Murder: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां 3 लोगों की हत्या कर दी गई है. ये पूरा मामला यमुनानगर जोन के मेजा थाना क्षेत्र के कुकुरकटवा गांव का है. जहां एक ही परिवार के 3 बुजुर्गों की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मरने वालों में 2 महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं. बताया जा रहा है कि यह घटना सोमवार तड़के करीब 1:30 बजे हुई.

घटना की सूचना मिलने के बाद प्रयागराज पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच से पता चला है कि इसके पीछे आपसी रंजिश हो सकती है. पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की हर पहलू से जांच शुरू कर दी है.

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पुलिस ने शुरू की जांच

मेजा पुलिस ने इस मामले की सक्रियता से जांच शुरू कर दी है. इस पूरे मामले पर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों बुजुर्गों की हत्या सोते समय की गई. उनकी पहचान अमरावती देवी पति नींबूलाल उम्र लगभग 65 साल, इंद्रावती देवी पत्नी दूधनाथ उम्र लगभग 62 साल और श्याम लाल पुत्र गुलजार उम्र 65 साल बताई जा रही है. तीनों के शव घर से लगभग 20 मीटर की दूरी पर मिले हैं. कुकुरकटवा गांव की इस घटना से हर कोई हैरान है. हालांकि, इस घटना में आपसी रंजिश की आशंका बताई जा रही है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

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मौके पर पहुंचे अजय पाल शर्मा

घटना के बाद प्रयागराज एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर डॉ अजय पाल शर्मा ने घटनास्थल का दौरा किया. इसके अलावा, मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी जांच शुरू करने के लिए मौके पर पहुंची. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तीनों की हत्या सिर कुचलकर की गई थी. इसलिए पुलिस मामले की हर संभावित पहलू से जांच कर रही है. अधिकारियों ने कहा कि मामले की जल्द ही खुलासा किया जाएगा. फिलहाल जांच चल रही है.

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Tags: crime newsUP News
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