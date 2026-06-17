Home > उत्तर प्रदेश > ताऊ को रास्ते से हटा दो…प्रेमिका ने बनाया प्लान प्रेमी ने दिया अंजाम, प्रयागराज ट्रिपल मर्डर केस में निकला लव का एंगल!

ताऊ को रास्ते से हटा दो…प्रेमिका ने बनाया प्लान प्रेमी ने दिया अंजाम, प्रयागराज ट्रिपल मर्डर केस में निकला लव का एंगल!

Prayagraj Triple Murder Case: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गर्लफ्रेंड के कहने पर बॉयफ्रेंड ने हत्या की है.

By: Sohail Rahman | Published: June 17, 2026 1:04:40 PM IST

प्रयागराज ट्रिपल मर्डल केस में पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार
प्रयागराज ट्रिपल मर्डल केस में पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार


Prayagraj Triple Murder Case: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल 3 बुजुर्गों की हत्या का मामला सामने आया था. अब इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कहते हुए बॉयफ्रेंड समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इनमें मुख्य आरोपी हिमांशु यादव के अलावा उसका भाई, उसके दो दोस्त और ग्राम प्रधान शामिल हैं. पुलिस इस मामले में सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है. इसको लेकर पूछताछ के दौरान बॉयफ्रेंड ने कहा कि गर्लफ्रेंड ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी. जब तक मेरा ताऊ श्यामलाल जिंदा है, हम दोनों का रिश्ता नहीं हो पाएगा. उसे रास्ते से हटा दो.

इसके बाद बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की ताऊ श्यामलाल को मारने का प्लान बनाया. जिसके लिए उन्होंने अपने दो दोस्तों निहाल गौतम और राजन यादव से मदद ली.

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चाचियों की हत्या क्यों की?

इसके अलावा, उन्होंने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं सिर्फ श्यामलाल को मारने गया था. लेकिन चाचियों अमरावती और इंद्रावती ने हम लोगों को देख लिया. इसलिए उन दोनों को भी मारना पड़ा. वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीनों की मौत की वजह हेमोरेजिक शॉक आया है. श्यामलाल के सिर की 5 हड्डियां टूटी मिली हैं. बताया जा रहा है कि हिमांशु मेजा थाना क्षेत्र के कुकुरकटवा गांव का रहने वाला है. पुलिस पूछताछ में हिमांशु ने बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड 4 महीने से अपने मामा के घर राजापुर गांव में थी. हमारी फोन से बात होती रहती थी. एक दिन उसने मिलने को कहा. मैं 13 जून को उससे मिलने पहुंचा. हम दोनों गांव के बाहर मिले थे.

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मुलाकात के दौरान गर्लफ्रेंड ने क्या कहा?

इस मुलाकात के दौरान मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि अगर हम लोगों को शादी करनी है तो ताऊ को रास्ते से हटाना होगा. जब तक ताऊ श्यामला हैं, वह शादी नहीं होने देंगे. वह हर बार विरोध करेंगे. इसलिए तुम उनको मार डालो. इसके बाद ही हमारा रास्ता साफ हो सकेगा. इसके बाद हिमांशु ने गांव के रहने वाले अपने दोस्तों से प्लान शेयर किया. इसके बाद उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया.

लाठी डंडों से कर दिया हमला

हाथ में लाठी-डंडे लेकर घर के बाहर चारपाई पर सो रहे श्यामलाल पर हमल कर दिया. इन लोगों ने सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. श्यामलाल की चीख सुनकर पास में सो रही चाची अमरावती जाग गईं. उसके बाद वो शोर मचाकर भागने लगी. कहीं इन लोगों की पोल खुल न जाए. इसलिए चाची अमरावती की हत्या कर दी. इसके बाद अचानक इंद्रावती आ गईं. उस पर भी लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर दी. इसके बाद दोनों चाचियों इंद्रावती और अमरावती की भी मौत हो गई.

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Tags: crime newsUP News
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