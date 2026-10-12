2 गाय, एक भैंस और जर्मन शेफर्ड… STF दरोगा की रिश्वत की अजब डिमांड सुनकर चौंक जाएंगे आप! आखिर क्यों रखी ऐसी शर्त?

अक्सर आपने रिश्वतखोरी के कई मामले सुने होंगे, जिसमें कई करोड़ों तक की मांग कर दी जाती है. इस बार मामला कुछ अनोखा है. प्रयागराज STF में तैनात एक दारोगा पर आरोप है कि उसने पैसों की जगह गाय-भैंस और कुत्ते की डिमांड की. इस खबर ने सभी को चौंका दिया है.

क्या है पूरा मामला?

प्रयागराज STF में तैनात दरोगा रणेन्द्र कुमार सिंह पर रिश्वत मांगने का आरोप है. आरोप है कि उन्होंने मनवीर सिंह से शराब तस्करी के केस से नाम हटाने के बदले दो गाय, एक भैंस, जर्मन शेफर्ड कुत्ता और कुर्सी-मेज खरीदने के लिए 35 हजार रुपये मांगे.

प्रयागराज STF में तैनात दरोगा रणेन्द्र कुमार सिंह ने रिश्वत में 2 गाय, एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता और भैंस मांगी। कुर्सी-मेज खरीदने के लिए 35 हजार रुपए भी देने को कहा। दरोगा रणेन्द्र कुमार सिंह ने मनवीर सिंह से कहा कि यह सब देने पर उसका नाम शराब तस्करी के मुकदमे से बाहर कर देगा। दरोगा के खिलाफ हरियाणा के हिसार में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता मनवीर सिंह ने दरोगा से बातचीत की 45 ऑडियो रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट हरियाणा के एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपे। जांच में रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्य सही पाए गए। इसके बाद 6 अक्टूबर को दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। — Rajesh Sahu (@askrajeshsahu) October 12, 2026

एफआईआर दर्ज की गई

दरोगा के खिलाफ हरियाणा के हिसार में एफआईआर दर्ज की गई है. शिकायतकर्ता मनवीर सिंह ने बातचीत की 45 ऑडियो रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपे. जांच में साक्ष्य सही पाए जाने के बाद 6 अक्टूबर को दरोगा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

एसटीएफ के अधिकारियों का कहना है कि दरोगा रणेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से पहले न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही इस संबंध में कोई जानकारी दी गई.

मनवीर तीन साल पहले हुआ था गिरफ्तार

मनवीर के खिलाफ 2 सितंबर 2023 को प्रयागराज के नवाबगंज थाने में अवैध शराब तस्करी का केस दर्ज हुआ था. हरियाणा से बिहार शराब ले जाने के मामले में उसका नाम सामने आने पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया और उसे गिरफ्तार किया गया. हालांकि, बाद में वह जमानत पर रिहा हो गया.

यह खबर भी पढ़ें: Madhu Kambikar Death: कौन थीं मधु कांबिकर? जिनका 73 की उम्र में हुआ निधन, मराठी मनोरंजन जगत में शोक की लहर