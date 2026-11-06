3 बच्चों वाली महिला का अपने भतीजे से चल रहा था प्रेम प्रसंग, जब पति ने रंगे हाथों पकड़ा, तो आधी रात कर दिया कांड

क्या है पूरा मामला?
उत्तर प्रदेश – प्रयागराज के पूरामुफ्ती में पति ने पत्नी बिजमा देवी की सिलबट्टे से चेहरा कुचलकर हत्या कर दी। आरोपी सुमन कुमार ने पूछताछ में बताया कि पत्नी का उसके भतीजे से प्रेम प्रसंग था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन विवाद होता था। बुधवार रात भी इसी बात पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने पत्नी के चेहरे, माथे और आंखों पर सिलबट्टे से कई वार कर दिए। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। तीन दिन पहले ही आरोपी पत्नी को मायके से वापस लेकर आया था। दोनों के तीन छोटे बच्चे हैं। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
— Rahul Saini (@JtrahulSaini) November 6, 2026
मृतका के तीन छोटे बच्चे थे
पुलिस ने क्या कहा?
@JtrahulSaini उक्त प्रकरण में प्राप्त सूचना पर थाना पूरामुफ्ती पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्यवाही करते हुए मृतका के शव का पोस्टमॉर्टम करवाया जा चुका है। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
— DCP CITY PRAYAGRAJ (@DCPCity_Prj) November 6, 2026