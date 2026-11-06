3 बच्चों वाली महिला का अपने भतीजे से चल रहा था प्रेम प्रसंग, जब पति ने रंगे हाथों पकड़ा, तो आधी रात कर दिया कांड

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हत्या की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. पूरामुफ्ती इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी की सिलबट्टे से वार कर हत्या कर दी. मृतका की पहचान बिजमा देवी के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति का नाम सुमन कुमार बताया जा रहा है.

क्या है पूरा मामला?

आरोपी ने बताया कि उसे शक था कि उसकी पत्नी का उसके भतीजे के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था. बताया जा रहा है कि बुधवार रात भी इसी मुद्दे पर पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ. विवाद बढ़ने पर आरोपी ने सिलबट्टे से पत्नी के चेहरे, माथे और आंखों पर कई वार कर दिए. हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतका के तीन छोटे बच्चे थे

हैरानी की बात यह है कि आरोपी तीन दिन पहले ही पत्नी को उसके मायके से वापस लेकर आया था. दंपती के तीन छोटे बच्चे हैं. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

पुलिस ने क्या कहा?

डीसीपी सिटी प्रयागराज ने कहा कि उक्त प्रकरण में प्राप्त सूचना पर थाना पूरामुफ्ती पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्यवाही करते हुए मृतका के शव का पोस्टमॉर्टम करवाया जा चुका है. प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है. संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है.