Home > उत्तर प्रदेश > 3 बच्चों वाली महिला का अपने भतीजे से चल रहा था प्रेम प्रसंग, जब पति ने रंगे हाथों पकड़ा, तो आधी रात कर दिया कांड

3 बच्चों वाली महिला का अपने भतीजे से चल रहा था प्रेम प्रसंग, जब पति ने रंगे हाथों पकड़ा, तो आधी रात कर दिया कांड

Prayagraj Murder Case: प्रयागराज में एक महिला का उसके अपने भतीजे से ही प्रेम प्रसंग था. इस बात का पता जब उसके पति को चला, तो उसने आधी रात उसकी हत्या कर दी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: November 6, 2026 8:07:48 PM IST

प्रयागराज मर्डर केस
प्रयागराज मर्डर केस


उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हत्या की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. पूरामुफ्ती इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी की सिलबट्टे से वार कर हत्या कर दी. मृतका की पहचान बिजमा देवी के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति का नाम सुमन कुमार बताया जा रहा है.

क्या है पूरा मामला?

आरोपी ने बताया कि उसे शक था कि उसकी पत्नी का उसके भतीजे के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था. बताया जा रहा है कि बुधवार रात भी इसी मुद्दे पर पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ. विवाद बढ़ने पर आरोपी ने सिलबट्टे से पत्नी के चेहरे, माथे और आंखों पर कई वार कर दिए. हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई.



मृतका के तीन छोटे बच्चे थे

हैरानी की बात यह है कि आरोपी तीन दिन पहले ही पत्नी को उसके मायके से वापस लेकर आया था. दंपती के तीन छोटे बच्चे हैं. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

पुलिस ने क्या कहा?

डीसीपी सिटी प्रयागराज ने कहा कि उक्त प्रकरण में प्राप्त सूचना पर थाना पूरामुफ्ती पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्यवाही करते हुए मृतका के शव का पोस्टमॉर्टम करवाया जा चुका है. प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है. संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है.



Tags: Prayagraj Murder Caseprayagraj newsPuramufti NewsUP Crime News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बड़े और छोटे पर्दे पर निभाए गए राम के किरदार

November 5, 2026

‘रामायण’ के स्टारकास्ट की फीस

November 3, 2026

उम्र में काफी बड़े थे इन बॉलीवुड सितारों के पार्टनर

November 2, 2026

जब सोनारिका भदौरिया के साथ छोटी उम्र में हुआ उत्पीड़न

November 1, 2026

वीर पहाड़िया के लव अफेयर्स

October 31, 2026

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026
3 बच्चों वाली महिला का अपने भतीजे से चल रहा था प्रेम प्रसंग, जब पति ने रंगे हाथों पकड़ा, तो आधी रात कर दिया कांड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

3 बच्चों वाली महिला का अपने भतीजे से चल रहा था प्रेम प्रसंग, जब पति ने रंगे हाथों पकड़ा, तो आधी रात कर दिया कांड
3 बच्चों वाली महिला का अपने भतीजे से चल रहा था प्रेम प्रसंग, जब पति ने रंगे हाथों पकड़ा, तो आधी रात कर दिया कांड
3 बच्चों वाली महिला का अपने भतीजे से चल रहा था प्रेम प्रसंग, जब पति ने रंगे हाथों पकड़ा, तो आधी रात कर दिया कांड
3 बच्चों वाली महिला का अपने भतीजे से चल रहा था प्रेम प्रसंग, जब पति ने रंगे हाथों पकड़ा, तो आधी रात कर दिया कांड
3 बच्चों वाली महिला का अपने भतीजे से चल रहा था प्रेम प्रसंग, जब पति ने रंगे हाथों पकड़ा, तो आधी रात कर दिया कांड