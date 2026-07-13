पत्नी मायके क्या गई, दामाद ने ससुराल पहुंचकर मचा दिया बवाल; सास से कहासुनी के बाद फायरिंग और बमबाजी के दहला इलाका

Prayagraj Viral News: प्रयागराज के करैली थाना क्षेत्र में रविवार को पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि पत्नी के मायके में रहने से नाराज एक युवक अपने साथियों के साथ ससुराल पहुंचा और विवाद के बाद घर के बाहर बम फेंके और फायरिंग की. घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है.

पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, राजा नाम के युवक ने करीब आठ साल पहले नजमा बेगम से प्रेम विवाह किया था. कुछ समय पहले किसी पारिवारिक विवाद के चलते नजमा अपने मायके आकर रहने लगी थी.रविवार को राजा अपने कुछ साथियों के साथ ससुराल पहुंचा और पत्नी के बारे में पूछताछ करने लगा. इसी दौरान उसकी सास से कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला बढ़ गया.

घर के बाहर बम फेंकने और फायरिंग का आरोप

आरोप है कि विवाद के बाद युवक और उसके साथी घर के बाहर आए और लगातार तीन देसी बम फेंके. साथ ही फायरिंग करने का भी आरोप है. धमाकों की आवाज से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई. फुटेज में कुछ लोग घर के बाहर आते, विस्फोटक फेंकते और फिर मौके से भागते दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है.प्रारंभिक जांच में राजा, उसके भाई बबलू और फैसल का नाम सामने आया है. पुलिस सभी आरोपियों की तलाश कर रही है.

पुलिस ने क्या कहा?