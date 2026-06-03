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Prayagraj Murder Case: बंटी-बबली और बहू ने… प्रयागराज में पत्नी-बेटी और बेटे के साथ मिली कारोबारी की लाश, चारों के साथ हुआ खौफनाक काम

UP Prayagraj Murder Case: यूपी के प्रयागराज में एक मकान से चार शव मिलने से सनसनी फैल गई. कारोबारी वीरेंद्र कुमार वैश्य, उनकी पत्नी अनीता, बेटी मीनाक्षी और बेटे अभिषेक के शव अलग-अलग कमरे में खून से लथपथ पड़े मिले.

By: Hasnain Alam | Published: June 3, 2026 9:20:35 AM IST

प्रयागराज मर्डर केस
प्रयागराज मर्डर केस


Prayagraj Murder News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मंगलवार को एक मकान से चार शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया. कोतवाली थाना क्षेत्र के साउथ मलाका इलाके में घर के अंदर से तीन लोगों के शव बरामद हुए, जबकि घर का बेटा गायब था. बाद में लापता बेटे का भी शव बरामद हुआ. चारों की हत्या सिर पर वार कर की गई. मंगलवार को दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का ताला तोड़ा तो मामले का पता चला.

जानकारी के मुताबिक कारोबारी वीरेंद्र कुमार वैश्य (70), पत्नी अनीता (65), बेटी मीनाक्षी (45) और बेटे अभिषेक (40) के शव अलग-अलग कमरे में खून से लथपथ पड़े मिले. अभिषेक का शव मृतक परिवार की 12-13 दुकानों में से एक दुकान के अंदर मिला है.

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‘बंटी-बबली और बहू ने मारा है’

अभिषेक का शव कई दिन पुराना लग रहा है और सड़कर फूल गया है. पुलिस ने बाकी तीनों के साथ उसके शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इसके बाद पुलिस ने घर की तलाशी ली. घर की दीवारों और एक बोर्ड पर यह लिखा पाया गया है कि ‘बंटी-बबली और ‘बहू ने मारा है’.

ऐसे में पुलिस अब मामले की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है. पुलिस की शुरुआती जांच में इस बात की जानकारी मिली है कि मृतक वीरेंद्र कुमार वैश्य का दूसरा बेटा अश्विनी वैश्य कौशांबी जेल में बंद है. फ्रॉड के पुराने मामले में वह सजा काट रहा है.

खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे

पुलिस के मुताबिक अश्विनी की एक महिला से शादी हुई थी, जिसके बारे में भी पुलिस जानकारी जुटाने में लगी है. बताया जा रहा है कि अश्विनी, बंटी के नाम से जाना जाता है और उसकी पत्नी को बबली कहा जाता है. पुलिस की फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम भी साक्ष्य जुटा रही हैं और आस-पास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं.

पुलिस के अनुसार शवों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी भारी चीज से मारकर सभी की हत्या की गई है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है.

अपराधिक प्रवृत्ति के थे अश्विनी और अभिषेक

बताया जा रहा है कि जेल में बंद अश्विनी और अभिषेक दोनों अपराधिक प्रवृत्ति के थे. दोनों की अपने पिता से भी अनबन रहती थी. पुलिस  के मुताबिक घर और दुकान में जहां पर शव मिले हैं, वहां पर बाहर से ताले लगे हुए थे. ताले तोड़कर ही पुलिस ने दुकान और घर से शव बरामद किए हैं. एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर डॉ अजय पाल शर्मा ने जल्द ही पूरे मामले के खुलासे का दावा किया है.

Tags: crime newshome-hero-pos-6prayagraj newsUP News
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