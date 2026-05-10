Prayagraj: राम नगरी के युवक का सऊदी में कत्ल! बांग्लादेशी रूममेट ने किया ऐसा हमला; खून से लथपथ हो गया कमरा

Prayagraj man murdered in Saudi Arabia: उत्तर प्रदेश के ‘संगम शहर’ से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. दरअसल, प्रयागराज का एक युवक, जो रोज़ी-रोटी की तलाश में सऊदी अरब गया था, उसकी हत्या उसके ही बांग्लादेशी रूममेट ने कर दी. जी हाँ! इस घटना के बाद से प्रयागराज में हड़कंप मचा हुआ है. जब से यह खबर आई है, मृतक के गाँव, दलीपपुर में शोक की लहर दौड़ गई है, और उसके परिवार वाले गहरे सदमे में हैं. चलिए जान लेते है क्या है पूरा मामला?

आर्थिक तंगी दूर करने गया था सऊदी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आकाश सरोज, जो सिकंदरा इलाके के दलीपपुर गाँव का रहने वाला 23 वर्षीय युवक था, वो इसी साल जनवरी में बड़ी उम्मीदों और सपनों के साथ सऊदी अरब के अबू सलासा के लिए रवाना हुआ था. बता दें कि आकाश के पिता, गुलाब सरोज, गाँव में ही दिहाड़ी मज़दूर के तौर पर काम करते हैं. वहीं वो अपने परिवार की सभी परेशानियों को दूर करने के लिए रोज़ी रोटी कमाने सऊदी गया था. बताया जा रहा है कि आकाश जिसने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर ली थी उसने विदेश में मौके तलाशने का फैसला किया. इस दौरान उसे अल-अहसा ओएसिस शहर में नौकरी मिली थी, जहाँ वो बकरियाँ चराने का काम करता था.

बांग्लादेशी रूममेट ने ऐसे उतारा मौत के घाट

वहीं इस मामले को लेकर मृतक के भाई का कहना है किआकाश के साथ कमरे में एक बांग्लादेशी युवक भी रहता था. 9 मई की दोपहर को, परिवार को खबर मिली कि किसी बात पर हुए झगड़े के बाद, उस बांग्लादेशी रूममेट ने आकाश पर ईंटों और पत्थरों से हमला कर दिया. यह हमला इतना ज़बरदस्त था कि आकाश की मौके पर ही मौत हो गई. लेकिन, स्थानीय पुलिस ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए आरोपी बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है.

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भारत सरकार से अपील

जानकारी के मुताबिक आकाश चार भाइयों में तीसरे नंबर पर था. उसकी मौत की खबर ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है. उसके रिश्तेदारों ने भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक भावुक अपील की है. उन्होंने प्रशासन और स्थानीय राजनीतिक नेताओं से आग्रह किया है कि वे आकाश के पार्थिव शरीर को भारत वापस लाने के लिए तत्काल व्यवस्था करें, ताकि उसके पैतृक गाँव में उसका अंतिम संस्कार किया जा सके.

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