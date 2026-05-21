फोन नहीं उठाया तो रात में, बालों से घसीटा… पढ़ाई करने आई थीं छात्राएं, लॉज में झेलनी पड़ी दरिंदगी; आरोपी ने किया घिनौना काम

Prayagraj Lodge Student Assault Case: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, एक लॉज में दो छात्राओं के साथ मारपीट की गई और उन्हें उनके बालों से घसीटा गया. इस घटना का आरोपी लॉज मालिक का बेटा है. ये छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस लॉज में रहती हैं. छात्राओं का आरोप है कि लॉज मालिक का बेटा उन्हें फोन करके और गलत इरादे से मैसेज भेजकर परेशान करता है.

18 मई की रात को, उसने जबरदस्ती उनके कमरे में घुसने की कोशिश की. जब उसे रोका गया, तो उसने उस छात्रा और पास में रहने वाली एक अन्य छात्रा के साथ बेरहमी से मारपीट की. पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था; हालांकि, अब अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, अमेठी की रहने वाली 27 वर्षीय एक छात्रा ने बताया कि मैं शिवकुटी के शंकरघाट इलाके में रहती हूं, जहां मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूं. शुभम द्विवेदी उस लॉज के मालिक का बेटा है जहां मैं रहती हूं. इस लॉज में कई अन्य छात्राएं भी रहती हैं. मैंने यहां अभी दो महीने पहले ही कमरा किराए पर लिया था. हाल ही में, मैंने SSC जूनियर असिस्टेंट परीक्षा पास की है. पिछले 10 दिनों से, शुभम गलत इरादे से मुझे लगातार फोन कर रहा था. वह लगातार मैसेज भेजता है और मेरे कमरे में घुसने की कोशिश करता है. मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अभी बाकी है, इसलिए मैं यहां रहने के लिए मजबूर थी. 18 मई की रात को भी, शुभम मुझे लगातार फोन और मैसेज करता रहा. जब मैंने उसके फोन का जवाब नहीं दिया, तो वह रात 2:00 बजे आया और मेरे दरवाजे पर जोर-जोर से दस्तक देने लगा. वह नशे में था. जब मैंने दरवाजा खोलने से मना कर दिया, तो उसने कमरे को बाहर से बंद कर दिया.

उसने बगल वाली छात्रा का दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया- छात्रा

छात्रा ने आगे बताया कि डरकर, मैंने बगल वाले कमरे में रहने वाली छात्रा को अपने कमरे में बुला लिया. वह वहां अपनी बहन के साथ रहती है. जब वह मेरे कमरे में आई, तो शुभम ने उसकी बहन को लगातार 14 बार फोन किया. फिर उसने उसके कमरे का दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया. जब हमें कोई और रास्ता नहीं दिखा, तो हम मदद के लिए ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगे. इससे शुभम की मां का ध्यान हमारी तरफ़ गया, जो वहां आ गईं. इसके बाद, शुभम ने दरवाज़ा खोला. फिर उसने हम दोनों को गालियां दीं और हमारे साथ मारपीट की. जब उसे रोकने की कोशिश की गई, तो उसने रसोई से एक चाकू निकाला और पड़ोस में रहने वाली दो बहनों पर हमला कर दिया, जिससे वे दोनों घायल हो गईं.

उसने पुलिस की मौजूदगी में भी मुझे धमकी दी

छात्रा ने बताया कि इसके बाद, मैंने अपने चचेरे भाई को फ़ोन किया जो पड़ोस में ही रहता है और उससे मदद मांगी. उसने पुलिस को बुलाने के लिए 112 पर डायल किया. पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में भी, शुभम ने टूटे हुए कांच के टुकड़े से मुझ पर हमला किया. उसने मुझे जान से मारने और मुझे ‘गायब’ कर देने की धमकी भी दी. शिवकुटी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज वीरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि सूचना मिलने पर, आरोपी को पुलिस स्टेशन लाया गया. इसके बाद, छात्रा की शिकायत के आधार पर एक FIR दर्ज की गई, और उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। फ़िलहाल, उसे अदालत से जमानत मिल गई है.