बेटी को भी नहीं छोड़ा! नशे में पिता बना जल्लाद, कपड़े उतार अपने ही खून के साथ किया ऐसा कांड

Prayagraj Crime: यूपी के प्रयागराज से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां पर बाप ही जल्लाद बन उतरा है. खबर जनपद से हैं और मामला सुन आप खुद शर्म से पानी हो जाएंगे. एक व्यक्ति था जो कि नशे में था और उसने अपनी बेटी की इज्जत लूट ली. नाबालिग बेटी ने अपनी मां को घटना बताई तो मां तुरंत बेटी को पुलिस के पास ले गई और फिर उसके बाद वहां पहुंच कर बाप द्वारा की गई घिनौनी हरकत को लेकर मुकदमा दर्ज कराया.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये घटना यमुनापार के करछना थाना क्षेत्र के एक गांव की है. जहां पर पिता ने अपनी 13 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया. फिर पुलिस को इस हरकत की जानकारी देकर शिकायत दर्ज कराई.

कब हुई थी घटना?

पुलिस ने बताया कि ये घिनौनी हरकत 30 मई 2026 की रात करीब 10 बजे के आस-पास हुई. आरोप के मुताबिक पिता इतने नशे में था कि उसको नजर नहीं आया कुछ और उसने अपनी 13 साल की बेटी के साथ गंदा काम कर डाला. जब बेटी ने मां को बताया तो मां ने 112 पर डायल कर बताया.

पुलिस जांच में जुटी

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस तत्काल रुप से पहुंची और आरोपी को अरेस्ट कर लिया और थाने में ले गई. बच्ची की मां के कहने पर पुलिस ने बाप के खिलाफ दुष्कर्म तथा पाक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और कार्रवाई में लगी है.

हापुड़ में हुआ दहेज का मामला

हापुड़ में भी एक हैरान कर देने वाला मामला आया है. जहां शादीशुदा लड़की ने अपने देवर पर दुष्कर्म करने की कोशिस और पति संग ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरु कर दी है. पुलिस को विवाहिता ने बताया की उसकी शादी साल 2012 में गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के सुनील वर्मा से हुई थी और फिर शादी के बाद बच्चा न होने की वजह से पति सुनील वर्मा, ससुर वीर सिंह, सास उर्मिला, देवर ललित वर्मा और जेठ अनिल वर्मा उसे लगातार प्रताड़ित करने लगे.