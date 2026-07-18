‘₹20 लाख दो, नहीं तो वायरल कर दूंगी VIDEO’… कांड करके फेसबुक वाली ‘हसीना’ ने खेला गंदा खेल; फेसबुक बंद, नंबर ब्लॉक… फिर भी नहीं थमा ब्लैकमेलिंग का टॉर्चर!

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक युवक के साथ फेसबुक के माध्यम से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है जहां एक फेक अकाउंट से दोस्ती करने के बाद उसकी प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड की गई और वायरल करने की धमकी देकर 20 लाख रुपये मांगे गए. युवक का आरोप है कि प्राइवेट वीडियो से जुड़ी ब्लैकमेलिंग के चंगुल में जब वो नहीं आया तो एक फर्जी पुलिस वाले ने उससे 7.5 लाख रुपये में सेलनमेंट करने को कहा और पैसे जमा न कराने पर कानूनी कार्रवाई की तक चेतावनी डे डाली. इस डिजिटल कांड के खिलाफ पीड़ित युवक ने कर्नलगंज पुलिस स्टेशन और साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है जिसकी जांच की जा रही है.

फेसबुक से हुई थी दोस्ती

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, युवकव कर्नलगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है जिसने अपने नजदीकी थाना क्षेत्र में शिकायत दी है कि उसकी मुलाकात फेसबुक पर एक युवती की आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, जिसे एक्सेप्ट करने के बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी. दोनों कई दिनों से एक-दूसरे के संपर्क में थे. बातों ही बातों में दोनों की दोस्ती गहरी हो गई. जिसके बाद युवक को विश्वास में उसका वॉट्सऐप नंबर ले लिया और 29 जून को वीडियो कॉल की. युवक का आरोप है कि वीडियो कॉल पर युवती आपत्तिजनक अवस्था में थी जिसे देख युवक घबरा गया और तुरंत वीडियो कॉल काट दिया.

संदिग्ध नंबरों ने आने लगे वीडियो कॉल

कर्नलगंज थाना में दर्ज तहरीर के मुताबिक, जैसे ही उसने युवती का आपत्तिजनक वीडियो कॉल काटा तो कुछ ही देर उसके पास अलग-अलग संदिग्ध नंबरों से वॉट्सऐप वीडियो कॉल आने लगे जिसमें उसके वीडियो को इ्ंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दी जाने लगी. वीडियो डिलीट करने की एवज में युवक से 20 लाख रुपये की मांग की जा रही थी. इस वारदात के बाद युवक ने 30 जून को अपना फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया और सभी संदिग्ध वॉट्सऐप नंबर भी ब्लॉक कर दिए. लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ. संदिग्ध वॉट्सऐप कॉल का सिलसिला दोबारा 1 जुलाई से चालू हो गया.

फर्जी पुलिस वाले ने करवाई डील

इस घटना के कुछ समय बाद एक ही संदिग्ध शख्स का कॉल आया जो अपने आप को पुलिस अधिकारी बता रहा था और पैसों की डील के लिए एक युवक से संपर्क करने की बात कहने लगा. जब उस शख्स से बात हुई तो उसने आपत्तिजनक वीडियो कॉल डिलीट कराने की एवज में 7.5 लाख रुपये की डिमांड रख दी और बार-बार पैसे जमा कराने का दवाब बनाने लगा.

कॉल पर युवक को धमकी भी दी गई कि अगर वो तय रकम जमा नहीं कराएगा तो उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ में छह साल की जेल की सजा भी भुगतनी होगी. फिलहाल पुलिस ने डिजिटल साक्ष्य जुटा लिए हैं और पूरे मामले की सिरे से जांच कर रही है.

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