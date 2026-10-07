Prayagraj Crime: 2-3 हजार में मामला खत्म करो… पहले पिलाई शराब फिर चापड़ से किए ताबड़तोड़ वार, लड़खड़ाकर गिरा और…

Prayagraj Crime: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 17 साल के लड़के की 5 दोस्तों ने मिलकर हत्या कर दी. उसके सिर पर चापड़ से ताबड़तोड़ वार किए गए. लड़के ने जिन हाथों से दोस्तों को 15 हजार रुपये कर्ज दिए थे. दोस्तों ने उसी हाथ की अंगुली भी काट डाली. बताया जा रहा है कि शांतनु सोमवार रात से ही लापता था. मंगलवार सुबह उसका शव गंगा किनारे मनसेत नाले के किनारे पड़ा मिला.

सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घरवालों और आसपास के लोगों से पूछताछ की. हत्या के आरोपी उज्जवल समेत 4 दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला?

शांतनु दुबे झूंसी के कोहना बस्ती का रहने वाला था. उसके पिता दीपक दुबे तीर्थ पुरोहित हैं. परिवारवालों के मुताबिक, शांतनु सोमवार रात करीब 9:30 बजे घर से निकला था. काफी देर तक वापस नहीं लौटा तो परिवार वाले परेशान हो गए और परिजनों ने तलाशी शुरू कर दी. लेकिन शांतनु का कोई पता नहीं चला. मंगलवार सुबह पुलिस को गंगा किनारे मनसेता नाले के पास झाड़ियों में एक लड़के की लाश पड़े होने की सूचना मिली. पुलिस मौके पर पहुंची तो शव पर चोट के निशान मिले. सिर पर धारदार हथियार से हमला किए जाने की बात सामने आई.

शांतनु की टी-शर्ट से हुई शव की पहचान

पुलिस ने आसपास के लोगों से शव की पहचान कराने कराने की कोशिश की. बाद में मौके पर पहुंचे घरवालों ने शांतनु की टी-शर्ट से शव को पहचान लिया. परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि घर से निकलने से पहले शांतनु के पास किसी की कॉल आई थी. पुलिस अफसरों ने शांतनु की तलाश में एसीपी झूंसी अरुण पाराशर के नेतृत्व में तीन टीमें बनाईं थीं. अलग-अलग एंगल पर जांच में सामने आया कि शांतनु का झूंसी के ही रहने वाले कुछ युवकों के साथ दोस्ती थी. इनमें से एक से उसका 15 हजार रुपयों को लेकर विवाद भी चल रहा था.

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पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि इनमें से एक युवक रात से ही लापता है. इस पर दोस्तों पर शक गहरा गया. परिवारवालों ने बताया कि जिस युवक से रुपयों को लेकर विवाद चल रहा था, उसका नाम उज्जवल है. उज्जवल की तलाश में जुटी पुलिस ने मंगलवार शाम को उसे हिरासत में ले लिया. पहले वह घटना के बारे में कोई जानकारी होने से मना करता रहा. पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उज्जवल ने शांतनु की हत्या की बात कबूल ली. उसने बताया कि चार दोस्तों के साथ मिलकर मैंने शांतनु को मार डाला.

कैसे की हत्या?

उज्जवल ने पुलिस पूछताछ के दौरान बताया कि हमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि 2-3 हजार रुपये देकर उधार खत्म करने की कोशिश करेंगे. अगर नहीं मानेगा तो उसकी हत्या कर देंगे. उसके बाद शांतनु को प्लानिंग के तहत सोमवार रात 9:30 बजे शांतनु को फोन करके बुलाया गया. इसके बाद पहले उसे शराब पिलाई गई. वहां पहले भी कई बार पीना-खाना हो चुका था, ऐसे में शांतनु ने किसी भी तरह का सवाल नहीं किया और चला आया. उसके शराब के नशे में धुत होने के बाद मैंने उससे रुपयों को लेकर बातचीत शुरू की. कहा कि 2-3 हजार रुपये लेकर मामला खत्म करो. इतना कहते ही वह भड़क गया और झगड़ा शुरू कर दिया और गाली गलौज करने लगा. इसके बाद मेरे दोस्तों ने उसे दबोच लिया और फिर मैंने चापड़ निकालकर उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. वह लहुलुहान होकर भागने लगा, लेकिन कुछ दूर जाकर ही लड़खड़ाकर गिर गया. इसके बाद फिर नहीं उठ पाया. हत्या के बाद मैं और मेरे दोस्त लाश वहीं छोड़कर भाग निकले.

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