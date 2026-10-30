3 नीले ड्रम और…, जमीन के नीचे दफन करोड़ों का पहाड़; अचानक बादशाहों जैसी जिंदगी जीने लगे ‘यादव भाई’

Prayagraj Cash Recovery: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सिर्फ़ 45 किलोमीटर दूर एक गाँव में जो घर एक आम सा लग रहा था, असल में उसके नीचे कुछ बहुत बड़ा छिपा था. ठीक तीन ड्रम जिनमें करोड़ों का कैश था, जो अंदर दबे हुए थे. यह घटना प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट के गंगानगर ज़ोन से हुई, जब पुलिस ने एक टिप के आधार पर एक यादव परिवार के घर पर छापा मारा. बुधवार को, नवाबगंज और सोरांव पुलिस स्टेशनों की एक जॉइंट टीम, सोरांव और फूलपुर के ACPs के नेतृत्व में, रामनगर गाँव के बरईपुर पहुँची, जो गंगानगर ज़ोन के नवाबगंज थाना इलाके में आता है.

अचानक कैसे बदली लाइफस्टाइल

मिली जानकारी के मुताबिक, यह घर राकेश यादव और राजेश यादव का है, जो पहले पुणे में काम करते थे. 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान, भाइयों ने अचानक अपनी नौकरी छोड़ दी और गाँव वापस आ गए. तब से, स्थानीय लोगों ने उनकी फाइनेंशियल हालत और लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा बदलाव देखा. राकेश और राजेश, जो एक आम परिवार से हैं, उन्होंने गाँव और आस-पास के इलाकों में एकड़ ज़मीन खरीदना शुरू कर दिया, एक ट्रैक्टर खरीदा और बहुत कम समय में खूब पैसा खर्च करना शुरू कर दिया. इस अचानक हुए बदलाव से गाँव वाले हैरान रह गए, उन्हें हैरानी हुई कि मामूली नौकरी करने वाले ये लोग इतने अमीर कैसे हो गए. हालाँकि, किसी को भी उनकी दौलत का असली सोर्स नहीं पता था.

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जमीन के नीचे मिला नोटों का पहाड़ !

हाल ही में भाइयों और गाँव वालों के बीच हुए झगड़े के दौरान, एक लोकल आदमी ने पुलिस को फ़ोन करके आरोप लगाया कि भाइयों के पास बहुत सारा काला धन है. इससे पुलिस अलर्ट हो गई, जो पहले से ही ऑर्गनाइज़्ड क्राइम के मामलों की जाँच कर रही थी, और जल्द ही सीनियर अधिकारियों के साथ एक टीम भेजी गई. घर की शुरुआती तलाशी में कुछ भी अजीब नहीं मिला. फिर, सही जानकारी मिलने पर, पुलिस ने एक कमरे के फ़र्श की जाँच की, जहाँ मिट्टी के साथ हाल ही में छेड़छाड़ की गई थी. जल्द ही मज़दूरों को बुलाया गया, और थोड़ी खुदाई के बाद, दबे हुए तीन ड्रम मिल गए.