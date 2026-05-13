क्या प्रतीक यादव की मौत का असल कारण आ गया सामने, जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी

Pratik Yadavs Death Cause: अखिलेश यादव के सौतेले भाई और मुलायम सिंह के दूसरे बेटे प्रतीक यादव की मौत ने यादव परिवार को झकझोर कर रख दिया है. यूपी के सैफई में मातम पसरा हुआ है. प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई? इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा.बताया जा रहा है कि प्रतीक लंबे समय से फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे. इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रतीक यादव की मौत पल्मोनरी एम्बोलिज्म (Pulmonary Embolism) के चलते हो सकती है.

पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है

विशेषज्ञों के मुताबिक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म फेफड़ों की एक गंभीर और जानलेवा स्थिति है. इसके चलते आमतौर पर पीड़ित मरीज के पैरों से आया खून का थक्का फेफड़ों की धमनी में फंसकर रक्त संचार को अचानक रोक देता है. इसके बाद मरीज की स्थिति लगातार गंभीर होती चली जाती है.

क्या होते हैं लक्षण

पल्मोनरी एम्बोलिज्म की स्थिति में अचानक सांस फूलना और सीने में तेज दर्द प्रमुख लक्षण हैं. इसके अलावा पीड़ित को लगातार खांसी आती है और उसका ऑक्सीजन का स्तर लगाताह कम होने लगता है. ऐसे में तत्काल चिकित्सा उपचार के रूप में ब्लड थिनर दवाएं और गंभीर मामलों में सर्जरी की आवश्यकता होती है. इसके अभाव में मरीज की जान चली जाती है. सूत्रों के मुताबिक, प्रतीक यादव की मौत की वजह पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकती है. ताजा जानकारी के मुताबिक किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पताल के डॉक्टरों का एक पैनल जल्द ही उनके शव का पोस्टमॉर्टम करेगा, ताकि उनकी मौत की वजह का पता चल सके.

मुंबई में करवा रहे थे इलाज

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रतीक यादव का काफी समय से फेफड़ों में खून का थक्का जमने का इलाज चल रहा था. बुधवार सुबह उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया. इसके बाद लखनऊ स्थित आवास पर मौजूद परिवार वाले उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल ले गए. यहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

कुछ दिन पहले से मेदांता में भर्ती थी प्रतीक

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 3 दिन पहले भी प्रतीक यादव स्वास्थ्य संबंधी समस्या के चलते लखनऊ के मेदांता में भर्ती हुए थे. इससे भी पहले उन्होंने मुंबई में लंबे समय तक रहकर इलाज भी कराया था. पुलिस सूत्रों के अनुसार, स्वास्थ्य खराब होने के बाद प्रतीक यादव को सुबह 6:15 बजे उनके परिवार वाले अस्पताल लाए थे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.