Home > उत्तर प्रदेश > प्रतीक यादव के वर्ष 2017 के ‘उस’ वायरल वीडियो में था क्या? जिसने मुलायम के बेटों को ला दिया था चर्चा में; अखिलेश भी थे हैरान

प्रतीक यादव के वर्ष 2017 के ‘उस’ वायरल वीडियो में था क्या? जिसने मुलायम के बेटों को ला दिया था चर्चा में; अखिलेश भी थे हैरान

Prateek Yadav 2017 Viral Video Suspense : प्रतीक यादव ने वर्ष 2017 में यह कहकर हड़कंप मचा दिया था कि राजनीतिक विरासत से वह दूर रहेंगे.

By: JP Yadav | Last Updated: May 17, 2026 11:08:53 AM IST

Prateek Yadav Statement: प्रतीक यादव का 2017 में दिया गया बयान क्यों हो रहा वायरल
Prateek Yadav Statement: प्रतीक यादव का 2017 में दिया गया बयान क्यों हो रहा वायरल


Prateek Yadav 2017 Viral Video Suspense : समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के छोटे प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं है. बुधवार (13 मई, 2026) को सुबह लखनऊ स्थिति उनके आवास में निधन हो गया. वह घर में बेहोश मिले थे, जिसके बाद परिवार के सदस्य उन्हें अस्पताल लेकर गए, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी. वो भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके दिए गए कई बयान सोशल मीडिया पर वायरल हैं. इस बीच पिछले कुछ दिनों से प्रतीक यादव का अपने बड़े भाई अखिलेश यादव को लेकर दिया गया उनका एक बयान सबसे ज्यादा चर्चा में है.

सैफई में दिया गया उनका वो ऐतिहासिक बयान, जिसमें अपने बड़े भाई अखिलेश यादव को राजनीति में एक तरह से वॉक ओवर देते हुए कहा था कि ‘हम सब एक हैं… मुझसे राजनीति की बात मत करिए’ इस बयान के सामने आने के बाद जहां अखिलेश यादव हैरान थे तो मुलायम सिंह ने प्रतीक की तारीफ भी की थी. हालांकि, अखिलेश यादव और पिता मुलायम सिंह यादव ने इस वीडियो को लेकर कभी खुलकर नहीं बोला.

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मुझसे राजनीति की बात मत करिए…

दरअसल, यह बयान वर्ष 2017 में दिया गया था. हुआ यूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में अखिलेश यादव सत्ता में वापसी की तैयारी में थे. मतदान जारी थी. सैफई में वोट डालने के दौरान मीडिया ने जब परिवार की अंदरूनी कलह और राजनीतिक मतभेदों पर सवाल उठाए दो  प्रतीक यादव इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि हम सब एक हैं… मुझसे राजनीति की बात मत करिए. इसके बाद अखिलेश यादव को अखिलेश भइया संबोधित करते हुए कहा था कि वह यादव परिवार की राजनीतिक विरासत को संभालेंगे. इसके साथ ही मीडिया को उस दौरान यानी वर्ष 2017 में प्रतीक यादव ने राजनीति में सक्रिय भूमिका न निभाते हुए भी परिवार की एकता का जो संदेश दिया वह आज भी प्रासंगिक है.

और क्या कहा था प्रतीक यादव ने

सैफई में प्रतीक यादव का यह बयान उस समय आया जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान वर्ष 2017 में वोटिंग चल रही थी. वह भी यादव परिवार के अन्य सदस्यों की तरह ही सैफई में  बतौर वोटर मौजूद थे. पत्रकारों ने कुरेदा तो प्रतीक ने स्पष्ट किया कि वे राजनीतिक बहसों से दूर रहना चाहते हैं.

यह भी पढ़िये: प्रतीक यादव की ‘मौत’ मामले में नया मोड़, अब किसने जताया हत्या का शक! राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा मामला

तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनका फोकस परिवार, रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन पर है. उन्होंने बड़े भाई अखिलेश यादव को राजनीति सौंपते हुए कहा था कि वे बिजनेस और अन्य क्षेत्रों में अपनी राह खुद बनाएंगे. इस दौरान प्रतीक ने बहुत ही शालीन तरीके से अखिलेश को अखिलेश भइया ही कहा था. 

यह भी पढ़िये: मुलायम सिंह की ‘Chhoti Bahu’ को तगड़ा झटका! क्या प्रतीक यादव पत्नी से दूर और बेटियों के करीब थे, सामने आया ट्विस्ट!

13 मई को हुआ निधन

यहां पर बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सबसे छोटे भाई प्रतीक यादव का 13 मई 2026 को मात्र 38 वर्ष की आयु में अचानक निधन हो गया. उनकी मौत से पूरा राजनीतिक और सामाजिक जगत अब भी हैरत में है. अब लोग कह रहे हैं कि प्रतीक यादव हुए इंसान थे. वह राजनीति से हमेशा दूरी बनाए रखने वाले शख्स थे, जो समझते थे कि बड़े भाई अखिलेश यादव के रहते उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. परिवार की एकता पर विश्वास करने वाले और बिजनेस व फिटनेस के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाले व्यक्ति थे.

यह भी पढ़िये: प्रतीक यादव की 30 अप्रैल को ही हो जाती मौत! आखिर उस दिन क्या हुआ था? कैसे बची थी जान

Tags: prateek yadav
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