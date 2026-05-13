Prateek Akhilesh Relation: अखिलेश यादव के साथ प्रतीक का रिश्ता कैसा था? यहां जानिए- सबसे बड़ा सीक्रेट

Prateek Akhilesh Relation: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया है. अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के रिश्ते कैसे थे? अगर आपको इनके रिश्तों के बारे में नहीं पता है तो चलिए हम आपको बताते हैं. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ प्रतीक यादव के साथ रिश्ते काफी बेहतर नहीं थे.

हालांकि, दोनों एक दूसरे के बारे में खुलकर अपनी बात नहीं रखते थे. लेकिन कई मौकों पर इन दोनों का साथ देखा गया था. लेकिन दोनों के बीच रिश्ते कैसे थे? इसके बारे में कहा जाता है कि दोनों के बीच के रिश्ते कुछ बेहतर नहीं थे.

अखिलेश यादव ने राजनीति में बनाई पहचान

मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत अखिलेश यादव को मिली, लेकिन प्रतीक यादव इन सब चीजों से दूर रहे. दोनों भाईयों को कई मौकों पर एकसाथ देखा गया. हालांकि प्रतीक यादव ने न कभी समाजवादी पार्टी या अपने भाई के लिए प्रचार किया और न कभी कोई चुनाव लड़ा.

यह भी पढ़ें – Aparna Yadav Prateek Yadav Love Story: ईमेल से शुरू हुई लव स्टोरी, Instagram पर तलाक का एलान; आखिर कैसे थे दोनों के बीच संबंध

क्या करते थे प्रतीक यादव?

प्रतीक यादव ने प्रतिष्ठित लीड्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और बाद में लखनऊ में बिज़नेस और फ़िटनेस के क्षेत्र में काम किया. वह शहर के एक जाने-माने जिम “द फ़िटनेस प्लैनेट” को चलाते थे और स्वास्थ्य और फ़िटनेस में अपनी दिलचस्पी के लिए जाने जाते थे. उनकी पत्नी अपर्णा यादव पिछले कुछ सालों से राजनीति में सक्रिय रही हैं. उन्होंने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी से हार गईं.

अपर्णा यादव 2022 में बीजेपी में हुईं शामिल

हालांकि, बाद में उसने 2022 में वह बीजेपी में शामिल हो गईं और 2024 में उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया. प्रतीक और अपर्णा ने 2011 में इटावा ज़िले में अपने परिवार के पुश्तैनी गाँव सैफ़ई में एक भव्य समारोह में शादी की थी. इस साल की शुरुआत में प्रतीक यादव ने सार्वजनिक तौर पर अपर्णा यादव के साथ अपने वैवाहिक जीवन में चल रही दिक्कतों के बारे में बात की थी. अपने वेरिफ़ाइड Instagram अकाउंट पर एक पोस्ट में उन्होंने अपर्णा पर परिवार के सदस्यों के साथ उनके रिश्तों में दरार डालने का आरोप लगाया था और कहा था कि वह तलाक़ लेने की सोच रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया था कि अपर्णा का ध्यान सिर्फ़ शोहरत और रसूख पर है और दावा किया था कि वह गंभीर मानसिक तनाव से गुज़र रहे हैं.



यह भी पढ़ें – Prateek Yadav Death Reason: कैसे हुई प्रतीक यादव की मौत? सामने आई चौंकाने वाली वजह