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Prateek Yadav Last Post: क्या थे प्रतीक यादव के आखिरी पोस्ट, छिपा था बड़ा संदेश

Prateek Yadav Last Post: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव के निधन के बाद आइए जानते हैं कि इंस्टाग्राम पर उन्होंने आखिरी पोस्ट क्या किया था?

By: Sohail Rahman | Published: May 13, 2026 10:17:46 AM IST

प्रतीक यादव का आखिरी पोस्ट क्या था?
प्रतीक यादव का आखिरी पोस्ट क्या था?


Prateek Yadav Last Post: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट कौन सा किया था? फिटनेस गुरु और व्यवसायी प्रतीक यादव ने अपनी आखिरी पोस्ट में एक रहस्यमयी बात साझा की थी, जिसमें उन्होंने अपने अन्य शौक के अलावा एविएशन (विमानन) में भी अपनी रुचि दिखाई थी.

यहां यह बताना ज़रूरी है कि प्रतीक यादव की प्रोफ़ाइल पर आखिरी अपडेट 3 अप्रैल को किया गया था, जिसमें उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने फ़ॉलोअर्स के फ़ायदे के लिए एक दिलचस्प वीडियो साझा किया था.

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प्रतीक यादव को था एविएशन का शौक

प्रतीक यादव के बारे में बताया जाता है कि वो एक कार प्रेमी और बॉडी-बिल्डर के अलावा, उन्हें एविएशन के रूप में निजी जेट उड़ाने का शौक भी पाला था. उनके कई फ़ॉलोअर्स ने वीडियो में निजी जेट को संभालने की उनकी क्षमता पर हैरानी जताई. यह पोस्ट राजनीति के अलावा उनके कुछ अन्य हितों को भी उजागर करती है. उनकी मृत्यु के बाद जिन पोस्टों पर विशेष ध्यान गया है, उनमें से एक उनकी प्रोफ़ाइल के सबसे ऊपर पिन की गई है. यह पोस्ट, जो अभी भी उनकी टाइमलाइन के सबसे ऊपर मौजूद है.



यह भी पढ़ें – Prateek Yadav Death Mystery: प्रतीक यादव ने की आत्महत्या या हुई हत्या या फिर प्राकृतिक मौत, 72 घंटों में खुलेगा राज़’

इस पोस्ट के निकाले जा रहे अलग-अलग मतलब

इस पोस्ट के कई अलग-अलग अर्थ निकाले गए, लेकिन दयालुता के संदेश के कारण इसे काफ़ी सराहा गया. हालांकि, कुछ यूज़र्स ने कमेंट सेक्शन के ज़रिए उनके निजी मामलों पर चर्चा करना ज़्यादा उचित समझा. उनमें से एक ने परिवार के भीतर कलह की खबरों की ओर इशारा करते हुए पूछ कि अगर आपका रिश्ता टूट गया है, तो आप क्यों दुखी हो रहे हैं? यह साफ है कि प्रतीक ने अपनी प्रोफाइल को फिटनेस के प्रति अपने जुनून के हिसाब से ही बनाए रखा था. एक हाई-एंड जिम के मालिक होने के नाते, वह इन विषयों पर पोस्ट करते थे.

यह भी पढ़ें – Aparna Prateek Yadav Relation: ‘मैंने इतनी बुरी औरत कभी नहीं देखी’, पत्नी अपर्णा से ऊब चुके थे प्रतीक यादव; खुद को कह दिया था बदकिस्मत

Tags: akhilesh yadavprateek yadavUP News
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