Home > उत्तर प्रदेश > Prateek Yadav Last Minute: हाथ से छूटा गिलास और…,मृत हालत में लेकर पहुंचे अस्पताल; दम तोड़ने से पहले इस हालत में मिले थे प्रतीक

Prateek Yadav Last Minute: हाथ से छूटा गिलास और…,मृत हालत में लेकर पहुंचे अस्पताल; दम तोड़ने से पहले इस हालत में मिले थे प्रतीक

Prateek Yadav Last Moment: प्रतीक यादव की मौत के बाद से ही हर किसी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर उनकी मौत ऐसे अचानक कैसे हो गई. आखिर उनके दत्त ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने बेडरूम के पास अंतिम सांस ली.

By: Heena Khan | Last Updated: May 14, 2026 9:09:24 AM IST

prateek yadav last moment
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Prateek Yadav Last Moment: प्रतीक यादव की मौत के बाद से ही हर किसी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर उनकी मौत ऐसे अचानक कैसे हो गई. आखिर उनके दत्त ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने बेडरूम के पास अंतिम सांस ली. बताए दें कि प्रतीक यादव के आखिरी पलों के बारे में नई जानकारी सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार, देर रात नींद से जागना कैसे अचानक एक मेडिकल इमरजेंसी में बदल गया और बाद में उनकी जान चली गई, इसका पूरा ब्योरा सामने आया है. SP प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई और BJP नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक, बुधवार को सुबह करीब 4 बजे लखनऊ स्थित अपने घर पर जागे और अपने बेडरूम के पास पानी पीने गए. यह जानकारी उनके ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने दी है.

अचानक छूटा हाथ से गिलास 

अरविंद सिंह बिष्ट ने मीडिया को बताया कि घर में मौजूद एक अटेंडेंट ने उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि प्रतीक ग्राउंड फ्लोर पर अपने बेडरूम के पास थे और सुबह करीब 4 बजे पानी पीने के लिए उठे थे. पानी पीते समय उनके हाथ से गिलास फिसल गया और वो गिर पड़े. शुरुआत में, अटेंडेंट को स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा नहीं हुआ उन्हें लगा कि शायद प्रतीक को उस समय नींद आ रही होगी या उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी. बिष्ट ने आगे बताया कि लेकिन गिरने की आवाज़ सुनने और दोबारा प्रतीक को देखने के बाद, अटेंडेंट को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है. 

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अचानक कैसे हुई प्रतीक की मौत 

कुछ ही देर में चिंता बढ़ गई, क्योंकि गिरने के बाद प्रतीक सामान्य रूप से ठीक नहीं हो पाए. सुबह करीब 5 बजे, अटेंडेंट ने उनके बेटे और अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट से संपर्क किया, जो पास में ही रहते हैं. अमन तुरंत घर पहुंचे और प्रतीक को लखनऊ के सिविल अस्पताल ले गए. हालांकि, अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें ‘मृत अवस्था में लाया गया’ घोषित कर दिया. शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि प्रतीक की मौत ‘मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोम्बोलिज़्म’ (massive pulmonary thromboembolism) के कारण हुई.

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पहले से बीमारी झेल रहे थे प्रतीक 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें खून का थक्का फेफड़ों तक जाने वाले रक्त प्रवाह को रोक देता है, जिससे दिल और सांस लेने की प्रक्रिया अचानक बंद हो जाती है. सूत्रों का कहना है कि, वो हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, जैसे कि हाइपरटेंशन (हाई ब्लड प्रेशर) और पल्मोनरी एम्बोलिज़्म का इलाज करवा रहे थे, और खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे थे. दिवंगत समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के छोटे बेटे प्रतीक, सक्रिय राजनीति से दूर ही रहे और लखनऊ में फिटनेस और जिम कल्चर के क्षेत्र में अपने काम के लिए जाने जाते थे. उनका अंतिम संस्कार आज लखनऊ के बैकुंठ धाम में किया जाएगा.

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Tags: akhilesh yadavAparna YadavLucknow Newsprateek yadavUP News
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