Home > उत्तर प्रदेश > Prateek Yadav: प्रतीक यादव ने मौत से पहले किसके नाम वसीयत कर दी पूरी संपत्ति? शर्त भी रख दी, अपर्णा यादव रह जाएंगी खाली हाथ!

Prateek Yadav: प्रतीक यादव ने मौत से पहले किसके नाम वसीयत कर दी पूरी संपत्ति? शर्त भी रख दी, अपर्णा यादव रह जाएंगी खाली हाथ!

Prateek Yadav Wife: प्रतीक यादव के निधन के बाद उनकी ओर से की गई वसीयत की बात सामने आ रही है. कहा जा रहा है कि वसीयत में उनकी पत्नी अपर्णा यादव के नाम किसी भी तरह की संपत्ति का जिक्र नहीं किया गया है.

By: Hasnain Alam | Published: May 17, 2026 1:29:22 PM IST

प्रतीक यादव परिवार
प्रतीक यादव परिवार


Prateek Yadav Daughter: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव के निधन के बाद एक-एक कर कई बातें सामने आ रही हैं. अब संपत्ति को लेकर एक ऐसी बात सामने आई है, जिसकी हर चरफ चर्चा शुरू हो गई है. कहा जा रहा है कि प्रतीक यादव ने अपनी संपत्ति को लेकर पहले ही एक वसीयत तैयार करवा ली थी, जिसमें सारी संपत्ति अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी गई है.

यह भी कहा जा रहा है कि इस कथित वसीयत में उनकी पत्नी अपर्णा यादव के नाम किसी भी तरह की संपत्ति का जिक्र नहीं किया गया है. इस कथित वसीयत में बेटियों की उम्र को लेकर भी शर्तें रखी गई हैं, जिनके तहत एक निश्चित उम्र के बाद ही संपत्ति बेचने या उसके पूरे अधिकार मिलने की बात कही गई है.

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‘संपत्ति दोनों बेटियों को ही मिलेगी’

न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि प्रतीक यादव की वसीयत में साफ लिखा गया है कि उनकी संपत्ति दोनों बेटियों को ही मिलेगी. दावा है कि बड़ी बेटी को 25 से 27 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही संपत्ति बेचने या अपने हिसाब से इस्तेमाल करने का अधिकार मिलेगा. तब तक संपत्ति का इस्‍तेमाल तो किया जा सकेगा, लेकिन उसे बेचा नहीं जा सकेगा.

अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर प्रतीक यादव ने यह वसीयत पहले से क्यों तैयार करवाई थी? क्या उन्हें किसी अनहोनी की आशंका थी या फिर इसके पीछे पारिवारिक परिस्थितियां जिम्मेदार थीं? फिलहाल इन सवालों का कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन चर्चाएं लगातार जारी हैं.

अपर्णा यादव को कहा था ‘फैमिली डेस्ट्रॉयर’

बता दें कि कुछ महीने पहले प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के रिश्तों को लेकर भी कई चर्चाएं सामने आई थीं. सोशल मीडिया पर प्रतीक यादव की ओर से कुछ ऐसी बातें लिखी गई थीं, जिनके बाद दोनों के बीच मतभेद की अटकलें तेज हो गई थीं. यहां तक कि एक पोस्ट में अपर्णा यादव को ‘फैमिली डेस्ट्रॉयर’ तक कहा गया था.

हालांकि बाद में प्रतीक यादव ने एक वीडियो जारी कर यह कहा था कि दोनों के बीच कुछ कहासुनी जरूर हुई थी, लेकिन अब सब कुछ सामान्य है. इस बयान के बाद लोगों ने राहत जरूर महसूस की, लेकिन सूत्रों का दावा है कि अंदरूनी तौर पर हालात पूरी तरह सामान्य नहीं थे. अब जब कथित वसीयत की बातें सामने आ रही हैं, तो इसे उसी विवाद से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

परिवार की ओर से अभी नहीं आया है बयान

फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक परिवार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और न ही वसीयत को लेकर सार्वजनिक रूप से कोई पुष्टि हुई है. गौरतलब है कि प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की दो बेटियां हैं. बड़ी बेटी 12 साली की प्रथमा यादव और छोटी बेटी 5 साल की पद्मजा यादव हैं.

Tags: home-hero-pos-2prateek yadavUP News
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