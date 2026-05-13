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Prateek Yadav Funeral: सैफई या लखनऊ, कहां होगा प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार?

Prateek Yadav Last Ride: प्रतीक यादव के निधन के बाद अब ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है कि आखिर उनका अंतिम संस्कार कहां होगा. लखनऊ जहां वो रहते थे या सैफई जो उनका पैतृक गांव है.

By: Sohail Rahman | Published: May 13, 2026 11:19:25 AM IST

कहां होगा प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार
कहां होगा प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार


Prateek Yadav Last Ride: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज की दुखद खबर सामने आई कि समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया है. जिसके बाद उनकी मौत की वजहों को लेकर अलग-अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही है. ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर उनका अंतिम संस्कार कहां होगा? लखनऊ या सैफई. सैफई उनकी पैतृक गांव है. जबकि लखनऊ में वो अपनी पत्नी और परिवार के साथ रहते थे.

हालांकि, फिलहाल इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. मौत की सूचना मिलने के बाद अखिलेश यादव सिविल अस्पताल पहुंचे.

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कैसे हुई मौत?

प्रतीक यादव बॉडी बिल्डिंग भी करते थे. वह नियमित रूप से जिम जाते थे.ऐसे में उनकी मौत को लेकर संदेह गहरा गया है. डॉक्टरों का कहना है कि प्वाइजन की वजह से प्रतीक की मौत की आशंका है. अब सवाल यह है कि प्रतीक के शरीर में यह प्वाइजन कैसे पहुंचा. क्या उन्होंने किसी पदार्थ का सेवन किया था या फिर गलती से लिया. हालांकि इसको लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

यह भी पढ़ें – Prateek Yadav Lifestyle: 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी और बेहिसाब दौलत! प्रतीक यादव की रईसी के आगे बॉलीवुड स्टार्स भी थे फेल, जीते थे ऐसी लाइफ

आखिरी पलों में प्रतीक यादव के साथ क्या हुआ?

आखिरी पलों में प्रतीक यादव के साथ क्या हुआ था? इसको लेकर अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि मुलायम सिंह यादव के पुत्र और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव को बुधवार सुबह 5:55 बजे घर से लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया था. अस्पताल प्रशासन के मुताबिक उनकी पल्स नहीं चल रही थी और आंखें फिक्स थीं. डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके अलावा, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अस्पताल लाने से पहले उनकी मौत हो चुकी थी.

यह भी पढ़ें – क्या प्रतीक यादव की मौत का असल कारण आ गया सामने, जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी

Tags: akhilesh yadavprateek yadavUP News
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