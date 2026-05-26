Prateek Yadav Death Mystery: क्या वर्ष 2026 में खुलेगा प्रतीक यादव की ‘मौत’ का रहस्य? जानें सबसे बड़ी अड़चन

Prateek Yadav Death Mystery: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव के निधन को एक पखवाड़ा (15 दिन) होने को है. मंगलवार (25 मई, 2026) को उनकी तेरहवीं (त्रयोदशी संस्कार) हुई. इसमें परिवार, रिश्तेदार, जानकार और बहुत से गणमान्य इकट्ठा हुए. इस बीच 13 दिन बाद भी प्रतीक यादव की ‘मौत’ की गुत्थी अनसुलझी है, क्योंकि कई लोगों/नेताओं और संगठनों ने प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से प्रतीक यादव की मौत को संदिग्ध हालात में हुआ हादसा बताया था. यहां तक एक संगठन तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया. सवाल का जवाब अब भी नहीं मिला है कि प्रतीक यादव की मौत की असली वजह क्या है? विसरा रिपोर्ट कब आएगी और कितना समय लगेगा? इस स्टोरी में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे.

प्रतीक यादव का(13 मई, 2026) को लखनऊ (उत्तर प्रदेश) स्थिति आवास में अचानक दिल और फेफड़ों के काम करना बंद कर देने की वजह से निधन हो गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, लेकिन सवालों की वजह से अब विसरा रिपोर्ट का इंतजार है. दरअसल, प्रतीक यादव की विसरा रिपोर्ट आने की कोई निश्चित तारीख अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, क्योंकि इसमें 15 दिन से 5 महीने तक का समय लग जाता है. सूत्रों के मुताबिक, यूपी में 20,000 से अधिक विसरा जांच अभी पेंडिंग (लंबित) हैं. कहा जा रहा है कि हाई प्रोफाइल केस की वजह से हो सकता है रिपोर्ट जल्द आ जाएगा, लेकिन इसमें 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है.

क्या नवंबर तक आएगी प्रतीक यादव की विसरा रिपोर्ट

विशेषज्ञों का कहना है कि फॉरेंसिक जांच और विसरा रिपोर्ट को तैयार होने में सामान्य तौर पर 3 से 6 महीने या कुछ मामलों में एक साल तक का समय लग जाता है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्रतीक यादव की विसरा रिपोर्ट अगले साल आएगी और तभी उनकी मौत का असली कारण पता चलेगा.

क्यों करवाई जा रही विसरा जांच

जब किसी व्यक्ति की संदिग्ध या अप्राकृतिक परिस्थिति में मौत होती है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का सटीक कारण नहीं पता चल पाता. जैसे कि जहर या ड्रग्स दिया गया है. ऐसा सामान्य पोस्टमार्टम से सामने नहीं आता है. ऐसे में विसरा जांच (Viscera Examination) एक महत्वपूर्ण जांच होती है.

विसरा जांच क्या है और कैसे होती है?

विशेषज्ञों के अनुसार, मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण आंतरिक अंगों मसलन लिवर, गुर्दा/किडनी, फेफड़े, आमाशय, आंत और यकृत को विसरा कहा जाता है. विसरा सुरक्षित रखा जाता है? यह भी आपने सुना होगा. दरअसल, पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर इन अंगों के कुछ हिस्सों और रक्त, पेशाब के नमूनों को केमिकल (प्रिजर्वेटिव) वाले जार में सुरक्षित रख लेते हैं. अगली कड़ी में इन नमूनों को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) में विष विज्ञान (Toxicology) विभाग में पड़ताल के लिए भेजा जाता है.

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क्या है प्रतीक के पोस्टमार्टम में?

पोस्टमार्टम में प्रतीक यादव के निधन की वजह फेफड़ों में खून का थक्का जमना और कार्डियक अरेस्ट बताई गई थी. लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, 38 वर्षीय प्रतीक यादव फिटनेस के शौकीन थे और उनकी मौत मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के कारण कार्डियोरेस्पिरेटरी फेलियर से हुई.

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