Prateek Yadav Death Reason: कैसे हुई प्रतीक यादव की मौत? सामने आई चौंकाने वाली वजह

Prateek Yadav Death Reason: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का बुधवार की सुबह निधन हो गया है. उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया था, जहां अस्पताल के निदेशक डॉ. जीपी गुप्ता ने उनके मृत होने की पुष्टि की. फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन जहरीले पदार्थ के सेवन की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की विस्तृत जांच जारी है.

सपा ने क्या कहा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर समाजवादी पार्टी ने एक पोस्ट लिखते हुए कहा कि प्रतीक यादव का निधन बेहद दुखद है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें.

क्या करते थे प्रतीक यादव?

प्रतीक यादव ने प्रतिष्ठित लीड्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और बाद में लखनऊ में बिज़नेस और फ़िटनेस के क्षेत्र में काम किया. वह शहर के एक जाने-माने जिम “द फ़िटनेस प्लैनेट” को चलाते थे और स्वास्थ्य और फ़िटनेस में अपनी दिलचस्पी के लिए जाने जाते थे. उनकी पत्नी अपर्णा यादव पिछले कुछ सालों से राजनीति में सक्रिय रही हैं. उन्होंने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी से हार गईं.

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अपर्णा यादव 2022 में बीजेपी में हुईं शामिल

हालांकि, बाद में उसने 2022 में वह बीजेपी में शामिल हो गईं और 2024 में उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया. प्रतीक और अपर्णा ने 2011 में इटावा ज़िले में अपने परिवार के पुश्तैनी गाँव सैफ़ई में एक भव्य समारोह में शादी की थी. इस साल की शुरुआत में प्रतीक यादव ने सार्वजनिक तौर पर अपर्णा यादव के साथ अपने वैवाहिक जीवन में चल रही दिक्कतों के बारे में बात की थी. अपने वेरिफ़ाइड Instagram अकाउंट पर एक पोस्ट में उन्होंने अपर्णा पर परिवार के सदस्यों के साथ उनके रिश्तों में दरार डालने का आरोप लगाया था और कहा था कि वह तलाक़ लेने की सोच रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया था कि अपर्णा का ध्यान सिर्फ़ शोहरत और रसूख पर है और दावा किया था कि वह गंभीर मानसिक तनाव से गुज़र रहे हैं.

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