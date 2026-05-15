प्रतीक यादव की ‘मौत’ मामले में नया मोड़, अब किसने जताया हत्या का शक! राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा मामला

Prateek Yadav Death Mystery : उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन ‘मौत’ को लेकर सस्पेंस कायम है. बुधवार (13 मई, 2026) को प्रतीक यादव घर पर बेहोश मिले, जब उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित किया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेफड़ों में परेशानी के चलते जान जाने की बात कही गई है. डॉक्टरों ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा था कि मौत संदिग्ध हालात में हुई है, इसलिए विसरा सुरक्षित रखा गया है.

प्रतीक यादव के विसरा का ज़हर और ड्रग टेस्ट होगा!

इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की ‘मौत’ का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) तक पहुंच गया है. रामपुर के एक NGO, DK फाउंडेशन ने प्रतीक यादव की मौत से जुड़ी परिस्थितियों पर सवाल उठाए हैं. इसके साथ ही निष्पक्ष जांच की भी मांग की है.

विसरा क्या है और यह क्यों ज़रूरी है?

फोरेंसिक विशेषज्ञ आयुष बासेर की मानें तो पोस्टमॉर्टम के बाद शरीर के अंदरूनी अंगों के सैंपल विस्तृत जांच के लिए सुरक्षित रख लिए जाते हैं. अंगों के इन सुरक्षित रखे गए सैंपलों को ही “विसरा” कहा जाता है. कई बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं होती है, इसलिए विसरा रिपोर्ट पर यकीन ज्यादा किया जाता है.

NGO, DK फाउंडेशन अध्यक्ष दानिश खान ने दैनिक भास्कर को बताया कि प्रतीक की मौत “स्वाभाविक नहीं” थी. ऐसे में संगठन को प्रतीक यादव की हत्या का शक है. उन्होंने कहा कि हमने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और न्यायिक जांच की मांग की है. इसके लिए NHRC के पास अपील की गई है.

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क्या है NGO, DK फाउंडेशन की मांग

फाउंडेशन ने मामले की जांच के लिए तत्काल एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की है.

CCTV फुटेज की न्यायिक हिरासत: फाउंडेशन इसने लखनऊ सिविल अस्पताल और घटना से जुड़े रास्ते के CCTV फुटेज की न्यायिक हिरासत की मांग की है.

केंद्रीय फोरेंसिक जांच- NGO ने मांग की है कि फोरेंसिक जांच केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL) द्वारा की जाए, जो राज्य के किसी भी कथित प्रभाव से मुक्त हो.

सपा विधायक पहले ही उठा चुके हैं सवाल

वहीं, SP विधायक रविदास मेहरोत्रा ​​पहले ही यह कह चुके हैं कि यह कोई सामान्य मौत नहीं है. हो सकता है उन्हें ज़हर दिया गया हो. उन्होंने हाईकोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की थी.

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