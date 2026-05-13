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Prateek Yadav Death Mystery: प्रतीक यादव ने की आत्महत्या या हुई हत्या या फिर प्राकृतिक मौत, 72 घंटों में खुलेगा राज़’

Prateek Yadav Death Mystery: प्रतीक यादव लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती रहे थे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद निधन की असली वजह सामने आएगी.

By: JP Yadav | Published: May 13, 2026 10:05:38 AM IST

prateek yadav death mystery: कब खुलेगा प्रतीक यादव के निधन का राज़
prateek yadav death mystery: कब खुलेगा प्रतीक यादव के निधन का राज़


Prateek Yadav Death Mystery: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव के निधन से प्रदेश में शोक का माहौल है. परिवार के साथ समर्थक और रिश्तेदार भी प्रतीक के निधन से सदमे मे हैं. लखनऊ स्थित अपने आवास पर प्रतीक यादव बुधवार (13 मई, 2026) सुबह 4 बजे किचन में बेहोश मिले थे.

परिवार के सदस्यों ने तत्काल उन्हें सिविल अस्पताल भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया. उनकी मौत संदिग्ध हालात में मौत हुई है. यह आत्महत्या है या हत्या या फिर प्राकृतिक मौत, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा. प्रतीक यादव पिछले कई दिनों से बीमार थे और हाल ही में मेदांता अस्पताल में भर्ती रहे थे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की असली वजह साफ होगी.

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48 से 72 घंटों में आएगी पीएम रिपोर्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव के मायके के लोग  पोस्टमार्टम हाउस में पहुंच गए हैं. बताया गया है कि अपर्णा के भाई अमन बिष्ट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया जा रहा है. अपर्णा असम में गई थीं, वह लखनऊ लौट रही हैं. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा के छोटे भाई अमन बिस्ट लखनऊ वाले घर पर थे. किचन में बेहोश मिलने के बाद प्रतीक को उन्होंने ने ही अस्पताल पहुंचाया, जहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. पूरी पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई है. विशेषज्ञों के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगले 48 से 72 घंटे बीच रिपोर्ट आएगी. इसके बाद ही खुलासा हो सकेगा कि प्रतीक यादव का निधन किस कारण हुआ. 

क्या जहर से हुई प्रतीक यादव की मौत?

प्रतीक यादव बॉडी बिल्डिंग भी करते थे. वह नियमित रूप से जिम जाते थे.ऐसे में उनकी मौत को लेकर संदेह गहरा गया है. डॉक्टरों का कहना है कि प्वाइजन की वजह से प्रतीक की मौत की आशंका है. अब सवाल यह है कि प्रतीक के शरीर में यह प्वाइजन कैसे पहुंचा. क्या उन्होंने किसी पदार्थ का सेवन किया था या फिर गलती से लिया. 

पल्स नहीं चल रही थी, आंखें फिक्स थीं

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुलायम सिंह यादव के पुत्र और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव को बुधवार सुबह 5:55 बजे घर से लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया था. अस्पताल प्रशासन के मुताबिक उनकी पल्स नहीं चल रही थी और आंखें फिक्स थीं. डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. 

Tags: home-hero-pos-1prateek yadav
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