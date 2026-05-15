Home > उत्तर प्रदेश > प्रतीक यादव की मौत पर चौंकाने वाला खुलासा! पत्नी अपर्णा के भाई से चल रही थी नाराजगी, बिजनेस में हुआ था घाटा

प्रतीक यादव की मौत पर चौंकाने वाला खुलासा! पत्नी अपर्णा के भाई से चल रही थी नाराजगी, बिजनेस में हुआ था घाटा

Prateek Yadav Death Mystery: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की मौत को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव का पिछले कुछ महीनों से बिजनेस में घाटा हो रहा था. इतना ही नहीं, उनकी पत्नी अपर्णा यादव के भाई से उनका विवाद चल रहा था.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 15, 2026 10:46:40 AM IST

प्रतीक यादव की मौत के पीछे सामने आई चौंकाने वाली वजह
प्रतीक यादव की मौत के पीछे सामने आई चौंकाने वाली वजह


समाजवादी पार्टी के संस्थापक-संरक्षक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक प्रतीक यादव की मौत खून के थक्के जमने के कारण हुई थी. लेकिन अब उनकी मौत को लेकर हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतीक यादव पिछले कुछ महीनों से अपने बिजनेस को लेकर काफी चिंतित थे, क्योंकि उन्हें भारी नुकसान हुई है. साथ ही ये भी पता चला है कि उनकी पत्नी अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट से उनका विवाद चल रहा था. चलिए जानते हैं पूरी बात.

कारोबार में हुआ था घाटा

प्रतीक यादव राजनीतिक घराने से होने के बावजूद राजनीति से कोसों दूर थे. वो फिटनेस और रियल एस्टेट के क्षेत्र में अपना बिजनेस चला रहे थे. रिपोर्ट्स के 
मुताबिक बीते एक वर्ष में प्रतीक यादव को अपने बिजनेस में लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा था. जानकारी यह भी सामने आई है कि उनके कई प्रोजेक्ट्स उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके, जिसके चलते आर्थिक दबाव बढ़ता चला गया। बताया जा रहा है कि इस वित्तीय संकट का असर उनकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ने लगा था.

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अपर्णा यादव के भाई से चल रहा था विवाद

प्रतीक यादव रियल एस्टेट में भी अपना अच्छा कारोबार कर रहे थे. साथ ही जानकारी मिली है कि उनका अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी विवाद चल रहा था. इस बिजनेस में उनकी पत्नी अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट उनके बिजनेस पार्टनर थे. सूत्रों के अनुसार साल 2012 में अमन बिष्ट ने 17 कंपनियां रजिस्टर कराई थीं. इनकी जिम्मेदारी अमन के पास ही थी, लेकिन बिजनेस के अंदरूनी फैसलों में प्रतीक यादव अहम भूमिका निभा रहे थे. कई दिनों से बिजनेस में हो रहे घाटे के कारण दोनों में विवाद चल रहा था. 

अखिलेश यादव ने भी की थी पुष्टि

प्रतीक यादव के निधन के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा उनकी मौत के कुछ दिनों पहले उनकी मुलाकात प्रतीक से हुई थी. जिसमें उन्होंने प्रतीक को अपने बिजनेस पर ध्यान देने और चिंता कम करने को कहा था. जो बिजनेस में घाटे की बात को और पुख्ता करता है. 

Tags: prateek yadavprateek yadav death
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