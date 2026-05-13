Prateek Yadav Death: डिप्रेशन में थे प्रतीक यादव! जिगरी यार और जिम पार्टनर ने खोले राज; अंदर ही अंदर टूट रहे थे मुलायम के छोटे बेटे

Prateek Yadav Death: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की अचानक मौत के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है. लेकिन, कहा जा रहा है कि उनकी मौत कोई अचानक नहीं हुई है बल्कि वो कुछ समय से बीमार चल रहे थे. वहीं बता दें कि प्रतीक के निधन पर बात करते हुए, उनके साथ जिम जाने वाले एक साथी ने इस बात की जानकारी दी है कि वो अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे और लोगों से बहुत ही मिलनसार तरीके से मिलते-जुलते थे.

डिप्रेशन में थे प्रतीक यादव- जिम पार्टनर

जैसे ही प्रतीक के निधन की खबर मिली, उनके जिम पार्टनर तुरंत उनके घर आ गए . मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि प्रतीक अपनी शारीरिक फिटनेस का बहुत ऊँचा स्तर बनाए रखते थे. लेकिन जैसा कि किसी भी घर में होता है जब उनके परिवार में कुछ विवाद हुए, तो वो कुछ हद तक तनाव में आ गए और इसके चलते, वो हल्के डिप्रेशन का शिकार हो गए.

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मायूस हुए 13 साल पुराने दोस्त

इसके अलावा उनके जिम पार्टनर ने आगे कहा कि जब भी हम मिलते थे, तो बहुत ही गर्मजोशी से मिलते थे. हालांकि, जब वो बीमार पड़े, तो उन्होंने जिम आना बंद कर दिया था! लेकिन जब वो ठीक हो गए, तो उन्होंने फिर से आना शुरू कर दिया. उन्होंने अपनी जिम की दिनचर्या फिर से शुरू कर दी और अपनी कसरत फिर से शुरू कर दी. लेकिन अब कोई क्या कह सकता है? प्रतीक के साथ अपने रिश्ते को याद करते हुए, जिम पार्टनर ने कहा कि हमारी दोस्ती बहुत पुरानी थी. हमारी करीबी की बात करें तो मैं क्या कहूँ? मैं उन्हें बहुत ही निजी स्तर पर जानता था. हम एक-दूसरे को लगभग 13 सालों से जानते थे लगभग 2012-13 से. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि उन्होंने आपस में उनकी बीमारी के बारे में कभी कोई बात नहीं की थी.

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