Prateek Yadav Death: अखिलेश यादव पर टूटा दुखों का पहाड़, भाई प्रतीक यादव का हुआ निधन

Prateek Yadav Passed Away: मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हो गया है. उन्होंने आज (13 मई) को लखनऊ के एक अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली. प्रतीक यादव दिवंगत मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे थे और उनकी पत्नी अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी (BJP) की एक प्रमुख नेता हैं.

खबरों के अनुसार, उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. अभी तक उनकी मृत्यु का कारण सामने नहीं आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल उनका पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है और मृत्यु के सही कारण की पुष्टि रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी.

सपा ने क्या कहा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर समाजवादी पार्टी ने एक पोस्ट लिखते हुए कहा कि प्रतीक यादव का निधन बेहद दुखद है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें.

क्या करते थे प्रतीक यादव?

प्रतीक यादव ने प्रतिष्ठित लीड्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और बाद में लखनऊ में बिज़नेस और फ़िटनेस के क्षेत्र में काम किया. वह शहर के एक जाने-माने जिम “द फ़िटनेस प्लैनेट” को चलाते थे और स्वास्थ्य और फ़िटनेस में अपनी दिलचस्पी के लिए जाने जाते थे. उनकी पत्नी अपर्णा यादव पिछले कुछ सालों से राजनीति में सक्रिय रही हैं. उन्होंने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी से हार गईं.

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अपर्णा यादव 2022 में बीजेपी में हुईं शामिल

हालांकि, बाद में उसने 2022 में वह बीजेपी में शामिल हो गईं और 2024 में उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया. प्रतीक और अपर्णा ने 2011 में इटावा ज़िले में अपने परिवार के पुश्तैनी गाँव सैफ़ई में एक भव्य समारोह में शादी की थी. इस साल की शुरुआत में प्रतीक यादव ने सार्वजनिक तौर पर अपर्णा यादव के साथ अपने वैवाहिक जीवन में चल रही दिक्कतों के बारे में बात की थी. अपने वेरिफ़ाइड Instagram अकाउंट पर एक पोस्ट में उन्होंने अपर्णा पर परिवार के सदस्यों के साथ उनके रिश्तों में दरार डालने का आरोप लगाया था और कहा था कि वह तलाक़ लेने की सोच रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया था कि अपर्णा का ध्यान सिर्फ़ शोहरत और रसूख पर है और दावा किया था कि वह गंभीर मानसिक तनाव से गुज़र रहे हैं.

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