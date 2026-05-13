Aparna Prateek Yadav Relation: ‘मैंने इतनी बुरी औरत कभी नहीं देखी’, पत्नी अपर्णा से ऊब चुके थे प्रतीक यादव; खुद को कह दिया था बदकिस्मत

Aparna Prateek Yadav Relation: अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का आज निधन हो गया. इस खबर के बाद से यादव परिवार में मातम का माहौल है. उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें ‘मृत अवस्था में लाया गया’ और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. बता दें कि उनकी मृत्यु का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, और सही वजह का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जा रहा है. फिटनेस के शौकीन यादव सक्रिय राजनीति से दूर ही रहे थे. हालाँकि, उनकी पत्नी अपर्णा बिष्ट यादव भाजपा में शामिल हो चुकी हैं और वर्तमान में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं. बता दें कि इन दोनों के बीच अच्छा-खासा वाद-विवाद हुआ था. स्थति ये बन गई थी कि दोनों एक दूसरे से तलाक तक लेने के लिए तैयार थे.

अपर्णा से इस कदर खफा थे प्रतीक

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BJP नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव ने उनसे तलाक़ लेने का ऐलान किया था. सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म Instagram पर, प्रतीक ने अपर्णा को ‘परिवार तोड़ने वाली’ बताया था और कहा था कि वो जल्द ही तलाक़ के लिए अर्ज़ी देंगे. जी हाँ! अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की इस पोस्ट से हर कोई हैरान था. हर कोई सोच रहा था कि प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा? ये देखते हुए कि अपर्णा और प्रतीक ने प्रेम विवाह किया था, कई लोग सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ पैदा हो गईं, जिनकी वजह से तलाक़ की नौबत आ गई थी.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपर्णा यादव, BJP नेता होने के साथ-साथ, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं. प्रतीक यादव, SP प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे और वो मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी, साधना गुप्ता के बेटे थे. मुलायम सिंह ने सार्वजनिक तौर पर प्रतीक को अपना बेटा माना था.

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प्रतीक ने पत्नी को बताया बुरी औरत

19 जनवरी 2026 को प्रतीक यादव ने तलाक का जिक्र कर के हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले पर्णा का जन्मदिन मनाया था. इस दौरान प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर अंग्रेजी में पोस्ट डाला था और कहा था कि मैं इस मतलबी औरत को जल्द से जल्द तलाक देने जा रहा हूँ. उसने मेरे परिवार के रिश्ते खराब कर दिए. वो बस मशहूर और असरदार बनना चाहती है. अभी, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी ही चिंता है. मैंने इतनी बुरी औरत कभी नहीं देखी और मैं बदकिस्मत था कि मेरी शादी उससे हुई.

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