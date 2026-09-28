UP: प्रेमी के साथ रहना चाहती है लड़की, परिवार ने बनाया उसका पुलता और निकाली अर्थी, फिर किया अंतिम संस्कार

UP News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है. जिले के जेठवारा थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती को उसका प्रेमी घर से लेकर चला गया. इसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने युवती को दिल्ली से बरामद किया. हालांकि, अदालत में बयान दर्ज कराने के दौरान युवती ने परिवार के साथ जाने से इनकार करते हुए प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताई. इससे नाराज परिजनों ने युवती को मृत मानते हुए उसका पुतला बनाया और बाकायदा अर्थी निकालकर अंतिम संस्कार कर दिया.

जानकारी के मुताबिक, बीते महीने गांव के एक युवक का युवती से प्रेम-प्रसंग शुरू हुआ था. दोनों अलग-अलग बिरादरी से बताए जा रहे हैं. इसके बाद युवक युवती को अपने साथ लेकर घर से चला गया. युवती के परिजनों ने जेठवारा थाने में नामजद तहरीर देकर उसकी बरामदगी की मांग की थी.

युवती ने अपने परिजनों के साथ जाने से किया इनकार

शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती को दो दिन पहले दिल्ली से बरामद किया. इसके बाद उसे थाने लाया गया और न्यायालय में पेश किया गया. अदालत में दर्ज कराए गए बयान में युवती ने अपने परिजनों के साथ जाने से इनकार कर दिया. उसने प्रेमी के साथ ही रहने की इच्छा जताई.

Uttar Pradesh के प्रतापगढ़ में ज़िंदा लड़की की शव यात्रा निकाली और बाहर जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। दरअसल यह लड़की अन्य जाति की लड़की से रिलेशनशिप में थी। घर छोड़कर चली गई थी। और बाद में प्रेमी के साथ जाने की ज़िद करने लगी। pic.twitter.com/7b8ZSKk7J2 — Madan Mohan Soni (@madanmohansoni) September 28, 2026

युवती के इस फैसले से उसके परिजन कथित तौर पर बेहद नाराज हो गए. उन्होंने गांव में युवती का पुतला तैयार किया, उसकी अर्थी निकाली और गांव के बाहर ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया. परिजनों का कहना है कि उनके लिए बेटी अब मर चुकी है. उन्होंने 13वें दिन तेरहवीं की रस्म करने की बात भी कही है.

पुलिस के संज्ञान में अभी नहीं आया है मामला

मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में परिजन पुतले की अर्थी निकालते और अंतिम संस्कार करते नजर आ रहे हैं. फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं है. प्रकरण की जांच कराई जाएगी और तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.