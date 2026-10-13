Home > उत्तर प्रदेश > UP News: महिला सिपाहियों ने डंडे बरसाते हुए 1 KM तक निकाला जुलूस, हाथ जोड़कर लंगड़ाते दिखे मनचले… वीडियो में कैद हुआ छेड़खानी का अंजाम!

UP News: महिला सिपाहियों ने डंडे बरसाते हुए 1 KM तक निकाला जुलूस, हाथ जोड़कर लंगड़ाते दिखे मनचले… वीडियो में कैद हुआ छेड़खानी का अंजाम!

UP News: प्रतापगढ़ में छात्रा से मोबाइल नंबर मांगकर परेशान करने के आरोप में दो युवक गिरफ्तार किए गए. पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की. हाथ जोड़कर लंगड़ाते हुए ले जाए जाने का वीडियो वायरल है.

By: Kajal Jain | Published: October 13, 2026 12:40:02 PM IST

UP News: महिला सिपाहियों ने डंडे बरसाते हुए 1 KM तक निकाला जुलूस, हाथ जोड़कर लंगड़ाते दिखे मनचले... वीडियो में कैद हुआ छेड़खानी का अंजाम!
UP News: महिला सिपाहियों ने डंडे बरसाते हुए 1 KM तक निकाला जुलूस, हाथ जोड़कर लंगड़ाते दिखे मनचले... वीडियो में कैद हुआ छेड़खानी का अंजाम!


UP News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मनचलों और शोहदों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है. नगर कोतवाली क्षेत्र के भगवा चुंगी चौकी के पास एक छात्रा के साथ बाइक सवार दो युवकों ने जमकर बदतमीजी की और उससे मोबाइल नंबर मांगने लगे. हालांकि, उस बहादुर छात्रा ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत पास की पुलिस चौकी पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई, जिसे देखकर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने एक्टिविटी दिखाते हुए तुरंत आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और एंटी-रोमियो स्क्वाड व मिशन शक्ति टीम की मदद से दोनों आरोपियों—सुभाष पाल और दक्ष पाल—को धर दबोचा. 

इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को सबक सिखाने के लिए ऐसा सबक सिखाया कि वे हाथ जोड़कर और लंगड़ाते हुए करीब एक किलोमीटर तक पैदल चलकर कोतवाली तक पहुंचे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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छात्रा के साथ सरेआम करने लगे गंदी हरकत

यह घटना सोमवार दोपहर करीब ढाई-तीन बजे की है, जब एक छात्रा भगवा चुंगी चौराहे के पास मौजूद थी. आरोप है कि बाइक पर सवार दो मनचलों ने उसे घेर लिया और बार-बार चक्कर लगाते हुए उससे मोबाइल नंबर मांगने लगे. जब आरोपियों ने हदें पार कर दीं, तो घबराने के बजाय उस छात्रा ने हिम्मत दिखाई और सीधे पास की पुलिस चौकी की तरफ दौड़ पड़ी. अपनी तरफ पुलिस को आते देख दोनों शोहदे अपनी बाइक लेकर वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए.

सीसीटीवी फुटेज से पकड़े गए दोनों आरोपी

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए. फुटेज और छात्रा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली. पकड़े गए युवकों की पहचान मंधाना थाना क्षेत्र के अकारीपुर निवासी सुभाष पाल और रानीगंज के भवनगढ़ ताला निवासी दक्ष पाल के रूप में हुई. इनमें से एक आरोपी मुंबई में ओला कैब चलाता है और कुछ दिन पहले ही अपने घर लौटा था, जिसने लौटते ही अपनी हरकतों से कानून को चुनौती दे दी.

एंटी-रोमियो टीम का कड़क एक्शन और सबक

मंगलवार को एंटी-रोमियो और महिला पुलिस टीम (संगीत और उनकी टीम) ने दोनों शोहदों को दबोच लिया. इसके बाद पुलिस ने उनका ऐसा जुलूस निकाला कि देखने वाले दंग रह गए. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला पुलिसकर्मी डंडों से पीटते हुए उन्हें भगवा चुंगी से लेकर नगर कोतवाली तक करीब एक किलोमीटर पैदल ले गई. दोनों आरोपी हाथ जोड़े हुए, दर्द से कराहते और लंगड़ाते हुए चलते नजर आए. पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 296 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की लीगल कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें:- 23 सेकंड का VIDEO और बच्चे की चीखें… तमाशबीन बनी रही जनता! बीच बाजार भड़की महिला ने बाल खींचकर घुमाया, ताबड़तोड़ जड़े थप्पड़!

Tags: UP News
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