UP News: महिला सिपाहियों ने डंडे बरसाते हुए 1 KM तक निकाला जुलूस, हाथ जोड़कर लंगड़ाते दिखे मनचले... वीडियो में कैद हुआ छेड़खानी का अंजाम!

UP News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मनचलों और शोहदों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है. नगर कोतवाली क्षेत्र के भगवा चुंगी चौकी के पास एक छात्रा के साथ बाइक सवार दो युवकों ने जमकर बदतमीजी की और उससे मोबाइल नंबर मांगने लगे. हालांकि, उस बहादुर छात्रा ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत पास की पुलिस चौकी पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई, जिसे देखकर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने एक्टिविटी दिखाते हुए तुरंत आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और एंटी-रोमियो स्क्वाड व मिशन शक्ति टीम की मदद से दोनों आरोपियों—सुभाष पाल और दक्ष पाल—को धर दबोचा.

इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को सबक सिखाने के लिए ऐसा सबक सिखाया कि वे हाथ जोड़कर और लंगड़ाते हुए करीब एक किलोमीटर तक पैदल चलकर कोतवाली तक पहुंचे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

छात्रा के साथ सरेआम करने लगे गंदी हरकत

यह घटना सोमवार दोपहर करीब ढाई-तीन बजे की है, जब एक छात्रा भगवा चुंगी चौराहे के पास मौजूद थी. आरोप है कि बाइक पर सवार दो मनचलों ने उसे घेर लिया और बार-बार चक्कर लगाते हुए उससे मोबाइल नंबर मांगने लगे. जब आरोपियों ने हदें पार कर दीं, तो घबराने के बजाय उस छात्रा ने हिम्मत दिखाई और सीधे पास की पुलिस चौकी की तरफ दौड़ पड़ी. अपनी तरफ पुलिस को आते देख दोनों शोहदे अपनी बाइक लेकर वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए.

वीडियो: छेड़खानी करने वाले शोहदों को प्रतापगढ़ पुलिस की महिला सिपाहियों ने एक किलोमीटर तक डंडों से पीटा, पीटते हुए कोतवाली ले गए…. प्रतापगढ़ में पुलिस ने शोहदो को करीब 1 किलोमीटर तक पड़कर पिटाई करते हुए वह कोतवाली ले गए… बताया जा रहा है कि 12 अक्टूबर को भगवा चुंगी चौकी के पास लड़की से छेड़खानी करके फरार हो गए थे। वहीं से महिला सिपाही डंडे से पिटाई करते हुए आरोपियों से कह रहे हैं कि अब दोबारा छेड़खानी करोगे…दोनों आरोपी हाथ जोड़े हुए और लंगड़ाते हुए चुंगी चौराहे से होते हुए नगर कोतवाली पहुंचे… @deepakbhuker @Uppolice — आदित्य तिवारी / Aditya Tiwari (@aditytiwarilive) October 13, 2026

सीसीटीवी फुटेज से पकड़े गए दोनों आरोपी

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए. फुटेज और छात्रा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली. पकड़े गए युवकों की पहचान मंधाना थाना क्षेत्र के अकारीपुर निवासी सुभाष पाल और रानीगंज के भवनगढ़ ताला निवासी दक्ष पाल के रूप में हुई. इनमें से एक आरोपी मुंबई में ओला कैब चलाता है और कुछ दिन पहले ही अपने घर लौटा था, जिसने लौटते ही अपनी हरकतों से कानून को चुनौती दे दी.

दिनांक 12.10.2026 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के भगवा चुंगी चौराहे पर महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ छींटाकशी व अश्लील हरकतें करने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना कोतवाली नगर की मिशन शक्ति टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्तों सुभाष पाल एवं दक्ष पाल को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। इस संबंध मे क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा की बाइट । — PRATAPGARH POLICE (@pratapgarhpol) October 13, 2026

एंटी-रोमियो टीम का कड़क एक्शन और सबक

मंगलवार को एंटी-रोमियो और महिला पुलिस टीम (संगीत और उनकी टीम) ने दोनों शोहदों को दबोच लिया. इसके बाद पुलिस ने उनका ऐसा जुलूस निकाला कि देखने वाले दंग रह गए. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला पुलिसकर्मी डंडों से पीटते हुए उन्हें भगवा चुंगी से लेकर नगर कोतवाली तक करीब एक किलोमीटर पैदल ले गई. दोनों आरोपी हाथ जोड़े हुए, दर्द से कराहते और लंगड़ाते हुए चलते नजर आए. पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 296 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की लीगल कार्रवाई की जा रही है.

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