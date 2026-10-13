UP Crime: बीच सड़क पर मनचलों ने छात्रा से मांगा नंबर, किया गंदा व्यवहार… अब पुलिस ने ऐसा निकाला भूत; हाथ जोड़ते दिखे आरोपी

Pratapgarh Anti Romeo Squad: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मंगलवार 13 अक्टूबर 2026 को एक छात्रा से कथित तौर पर छेड़खानी करने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया. आरोप है कि दोनों बाइक से छात्रा के पास पहुंचे और उसका मोबाइल नंबर मांगते हुए उसके साथ गंदा और अभद्र व्यवहार किया. शिकायत मिलते ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ लिया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों को सड़क पर पैदल ले जाकर जुलूस निकाला. इस दौरान दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए.

पुलिस स्टेशन के पास स्टूडेंट के साथ बदतमीज़ी का आरोप

यह घटना प्रतापगढ़ शहर के भंगवा चुंगी चौराहे पर हुई. बताया गया कि बाइक सवार दो युवकों ने पुलिस स्टेशन के ठीक सामने एक छात्रा को रोका और उसका मोबाइल नंबर मांगा. स्टूडेंट के विरोध करने के बावजूद, दोनों युवकों ने कथित तौर पर उसके साथ बदतमीज़ी की. डरने के बजाय, छात्रा तुरंत पास के पुलिस स्टेशन गई और शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के बाद, आरोपी मौके से भाग गए. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और पास के CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच शुरू की.

CCTV से आरोपियों की पहचान

पुलिस जांच में दोनों युवकों की पहचान सुभाष पाल और दक्ष पाल के रूप में हुई. पुलिस के मुताबिक, सुभाष पाल, दिनेश पाल का बेटा अकारीपुर, मानधाता थाने का रहने वाला है, जबकि दक्ष पाल, शोभनाथ का बेटा भवानीगढ़ ताला, रानीगंज थाने का रहने वाला है. मंगलवार को एंटी रोमियो टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद पुलिस ने उन्हें घटनास्थल के आस-पास घुमाया और फिर सिटी पुलिस स्टेशन ले गई.

आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखे

गिरफ्तारी के बाद सामने आए एक वीडियो में दोनों आरोपी हाथ जोड़कर चलते दिख रहे हैं. महिला पुलिस अधिकारी उन्हें डांटती और डंडे चलाती दिख रही हैं. बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी चलते समय लंगड़ाते हुए दिख रहे हैं. हालांकि, वायरल वीडियो में दिख रही कार्रवाई के बारे में पुलिस की तरफ से कोई डिटेल्ड ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है. पुलिस का कहना है कि शिकायत और मौजूद CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई की गई.

In UP’s Pratapgarh, two suspects – Subash Pal and Daksh Pal – accsued of eve teasing were paraded on the road and flogged by the police. https://t.co/ArJmHicQYr — Piyush Rai (@Benarasiyaa) October 13, 2026

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, छात्रा की शिकायत के बाद तुरंत जांच शुरू की गई. CCTV फुटेज और शिकायत के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस की इस कार्रवाई से यह साफ संदेश जाता है कि पब्लिक जगहों पर महिलाओं और छात्राओं के खिलाफ अभद्रता या हैरेसमेंट की शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा. हालांकि, आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कानून और तय प्रोसेस के मुताबिक ही की जानी चाहिए.