पति के सोते ही, आधी रात प्रज्ञा ने किया ये काम; लापता होने के 6 दिन बाद मिली, खुद खोला राज़

Pragya Singh Missing Case: इसी साल फरवरी महीने में मनीष अग्रहरि नाम के युवक ने कानपुर की रहने वाली प्रज्ञा सिंह से शादी की थी. बीते 5 मई को दोनों केदारनाथ दर्शन करने गए थे. देहरादून से गाजियाबाद को लौटते समय आधी रात को अचानक प्रज्ञा सिंह ट्रेन से गायब हो गई. जब उनके पति उठे तो देखा उनकी पत्नी गायब है. उन्होंने बहुत खोजा लेकिन पत्नी नहीं मिली. अब करीब 6 दिनों बाद वह बिहार के बेगूसराय से सही सहामत मिल गई है. लेकिन सवाल है कि वो कैसे गायब हुईं. अब इसका खुलासा खुद प्रज्ञा सिंह ने किया है.

6 दिन बाद बिहार में मिली प्रज्ञा सिंह

केदारनाथ धाम से दर्शन कर लौट रही 29 साल की प्रज्ञा सिंह रहस्यमयी परिस्थितियों में महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन से गायब हो गई थीं. लापता होने के 6 दिन बाद वह बिहार के बेगूसराय में सुरक्षित मिल गई हैं. पिछले 6 दिनों से उत्तराखंड पुलिस, रेलवे पुलिस और कई एजेंसियां लगातार प्रज्ञा सिंह को खोज रही थी, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था. लेकिन वह अब मिल चुकी हैं और पुलिस ने उन्हें उनकी मां को सौंप दिया है.

कैसी हुईं गायब खुद प्रज्ञा ने किया खुलासा?

प्रज्ञा सिंह बरामद करने के बाद लक्सर एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि प्रज्ञा सिंह का उनके पति से ट्रेन में झगड़ा हुआ था. इसी वजह से वह नाराज हो गई थीं. जब उनके पति सोने चले गए, तो वह उठीं और बिना किसी टिकट और जानकारी के दूसरी ट्रेन में चढ़ गई, जो बिहार जा रही थी. इस वजह से बिहार के बेगूसराय पहुंच गई. जब वह बिहार पहुंची, तो उन्होंने मां को फोन करके पति से लड़ाई के बारे में बताया और कहा कि वह ठीक ठाक हैं, चिंता ना करें. हालांकि,

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कब हुई थीं गायब?

प्रज्ञा सिंह 5 मई को ट्रेन से अचानक गायब हो गईं. इसके बाद उनके पति ने उन्हें ट्रेन में बहुत खोजा. ऐसी कोई जगह नहीं थी, जहां उन्होंने ना ढूढ़ा हो, ट्रेन के टॉयलेट से लेकर हर कोच तक. जब वह हताश हो गए, तो उन्हें लगा कि कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई. इतना ही नहीं पति ने फोन में मिलाने की कोशिश की, लेकिन फोन भी बंद आ रहा था. इसके बाद प्रज्ञा सिंह के पति ने पुलिस थाने लापता होने की शिकायत दर्ज कराई. इसके अलावा आरोप में कहा कि उस रेलवे ट्रैक के आसपास जितने भी कैमरे थे वो काम नहीं कर रहे थे.

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