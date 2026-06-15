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फसल चौपट होने पर नहीं होगा नुकसान! सरकार ने बदले नियम, अब जंगली जानवरों और भारी बारिश से हुई तबाही पर भी मिलेगा मुआवजा

Pradhan Mantri Fasal Bima Yoja: किसानों के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अहम बदलाव करते हुए वनरोज, जंगली सूकर जैसे वन्य जीवों और  जलभराव से होने वाली फसल क्षति को भी शामिल करने का फैसला किया है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 15, 2026 4:58:14 PM IST

अब जंगली जानवरों और भारी बारिश से हुई तबाही पर भी मिलेगा मुआवजा
अब जंगली जानवरों और भारी बारिश से हुई तबाही पर भी मिलेगा मुआवजा


Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: खेती करने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है. अब फसल को केवल प्राकृतिक आपदाओं से ही नहीं, बल्कि जंगली जानवरों द्वारा पहुंचाए गए नुकसान पर भी बीमा सुरक्षा मिलेगी. सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अहम बदलाव करते हुए वनरोज, जंगली सूकर जैसे वन्य जीवों और जलभराव से होने वाली फसल क्षति को भी शामिल करने का फैसला किया है.
 
नई व्यवस्था खरीफ 2026 सीजन से लागू होगी. इसके बाद यदि खेत में जंगली जानवर घुसकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं या अत्यधिक बारिश के कारण खेतों में पानी भर जाने से फसल बर्बाद होती है, तो किसान बीमा दावा कर सकेंगे.काफी समय से किसान संगठन इस तरह की मांग उठा रहे थे. कई इलाकों में जंगली जानवरों के कारण किसानों को हर साल भारी नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी. अब बीमा योजना में यह प्रावधान जुड़ने से प्रभावित किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है.

72 घंटे के भीतर देनी होगी सूचना

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को नुकसान होने के बाद निर्धारित समय सीमा का पालन करना होगा. फसल को नुकसान पहुंचने की स्थिति में किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी जानकारी देनी होगी. शिकायत फसल बीमा मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज की जा सकेगी.इसके साथ खेत की जियो-टैग फोटो भी अपलोड करनी होगी, ताकि नुकसान का सत्यापन आसानी से किया जा सके. जांच पूरी होने के बाद पात्र किसानों को नियमों के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जाएगा.

 किसानों के लिए क्यों अहम है फैसला?

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से खेती का जोखिम कुछ हद तक कम होगा. खासकर उन क्षेत्रों में जहां जंगली सूकर और वनरोज किसानों की फसलों को नियमित रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, वहां इसका बड़ा लाभ मिलेगा.इसके अलावा लगातार बारिश और जलभराव से प्रभावित होने वाले किसानों को भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी. इससे किसान नई फसलों की खेती करने के लिए अधिक उत्साहित हो सकते हैं और नुकसान का डर भी कम होगा.

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