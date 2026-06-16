Home > उत्तर प्रदेश > Electricity Bill Suicide: गरीब पान विक्रेता पर 1.85 लाख का बिजली बिल, खा रही थी बेटियों की शादी की चिंता; मजबूर होकर दे दी जान

Electricity Bill Suicide: गरीब पान विक्रेता पर 1.85 लाख का बिजली बिल, खा रही थी बेटियों की शादी की चिंता; मजबूर होकर दे दी जान

Electricity Bill Suicide: सड़क किनारे एक छोटी सी गुमटी में पान बेचकर परिवार का गुज़ारा करने वाले सुरेंद्र कश्यप ने बिजली का बहुत ज़्यादा बिल और उसके भुगतान के लिए लगातार दबाव से परेशान होकर कथित तौर पर 'सल्फास' (ज़हर) खाकर अपनी जान दे दी.

By: Heena Khan | Published: June 16, 2026 12:59:29 PM IST

UP Suicide news
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Electricity Bill Suicide: उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले के मुरादचक गाँव से एक मायूस कर देने वाली खबर सामने आ रही है. दरअसल, सड़क किनारे एक छोटी सी गुमटी में पान बेचकर परिवार का गुज़ारा करने वाले सुरेंद्र कश्यप ने बिजली का बहुत ज़्यादा बिल और उसके भुगतान के लिए लगातार दबाव से परेशान होकर कथित तौर पर ‘सल्फास’ (ज़हर) खाकर अपनी जान दे दी. हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि मृतक के पास मिले सुसाइड नोट ने सरकारी विभाग और उसके कामकाज को जिम्मेदार ठहराया है. 

1.85 लाख का बिल 

जानकारी के अनुसार, बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने करीब एक साल पहले सुरेंद्र की दुकान पर छापा मारा था. जिसके बाद, उन पर जुर्माना और बकाया बिल मिलाकर कुल लगभग ₹1.12 लाख का बोझ डाला गया. एक गरीब पान विक्रेता के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी. वहीँ फिर जब मामला तहसील कार्यालय पहुँचा और रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी किया गया, तो बकाया राशि बढ़कर लगभग ₹1.85 लाख हो गई थी.

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दफ्तर के लगाने पड़ रहे थे चक्कर 

इतना ही नहीं, सुसाइड के बाद परिवार वालों का कहना है कि सुरेंद्र कश्यप बिजली विभाग और तहसील कार्यालयों के लगातार चक्कर लगा रहे थे, इस उम्मीद में कि शायद ज़्यादा बिल कम हो जाए या कोई राहत मिल सके. लेकिन, राहत मिलने के बजाय उन्हें बार-बार मानसिक उत्पीड़न और भुगतान के दबाव का सामना करना पड़ा. राजस्व अधिकारी और बिजली विभाग के कर्मचारी अक्सर उनकी दुकान पर आते थे, उन्हें रिकवरी की कार्रवाई की धमकी देते थे और चेतावनी देते थे कि उनकी दुकान बंद कर दी जाएगी.

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खा रही थी बेटियों की चिंता 

मृतक की पत्नी, ग्यांती ने रोते हुए बताया कि सुरेंद्र अक्सर बहुत तनाव में रहते थे और कहते थे, “अगर मैं मर जाऊँ, तो शायद यह बिल और जुर्माना माफ़ हो जाए.” परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत खराब थी. ऊपर से, अपनी दो जवान बेटियों की शादी की चिंता और बढ़ते कर्ज़ के बोझ ने सुरेंद्र को भावनात्मक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था. इस दुखद कदम के बाद, गाँव में बिजली विभाग के ख़िलाफ़ भारी आक्रोश है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है.

Tags: UP CrimeUP News
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