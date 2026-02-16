Home > उत्तर प्रदेश > फॉर्म 7 विवाद पर गरमाई राजनीति, योगी आदित्यनाथ का विपक्ष से सीधा सवाल से मचा सियासी हंगामा

फॉर्म 7 विवाद पर गरमाई राजनीति, योगी आदित्यनाथ का विपक्ष से सीधा सवाल से मचा सियासी हंगामा

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश पर चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन प्रोसेस के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 के गलत इस्तेमाल का दावा किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसका जवाब दिया है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 16, 2026 8:44:45 PM IST

कांग्रेस का ज़िक्र करते हुए CM योगी ने पूछा कि इतना हंगामा क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा कि SP को कांग्रेस से सबक सीखना चाहिए. आज लेजिस्लेटिव काउंसिल में कांग्रेस का एक भी मेंबर नहीं है. अगर यही हाल रहा तो SP भी ज़ीरो हो जाएगी.

CM योगी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां हमारे संवैधानिक मूल्यों पर हमला करने से नहीं हिचकिचा रही है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी राज्य में वोटर लिस्ट रिवीजन कर रहा है. इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है. सिस्टम कमीशन की जारी गाइडलाइंस को फॉलो करता है, लेकिन सरकार इसमें पार्टी नहीं है.

CM ने कहा कि SIR प्रोसेस के दौरान 8.8 मिलियन से ज़्यादा लोग एब्सेंट, डेड या मूव्ड पाए गए है. हमें हैरानी है कि SP उन्हें अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है और उनसे धोखाधड़ी करके वोटिंग करवाती है. इसीलिए वह चिल्ला रही है कि Form 7 की आड़ में धोखाधड़ी हो रही है.

CM योगी ने कांग्रेस का ज़िक्र करके SP पर तंज कसा

मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सिस्टम बनाया है. तीन तरह के फॉर्म दिए गए है. Form 6, 7, और 8. Form 6 में वोटर आइडेंटिटी का प्रूफ या नाम जुड़वाने की जरूरत होती है. Form 7 का इस्तेमाल किसी का नाम हटाने के लिए होता है. अगर कोई व्यक्ति फिजिकली मौजूद है, तो फॉर्म अपने आप कैंसल हो जाता है. मुझे समझ नहीं आता कि इस पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है, आरोप-प्रत्यारोप क्यों हो रहे हैं? हमारे लिए अपनी जरूरतों के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को डिफाइन करना मुमकिन नहीं है.

कांग्रेस का ज़िक्र करते हुए CM ने कहा, “मैं SP से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम कांग्रेस से तो सीखो लेजिस्लेटिव काउंसिल कांग्रेस-फ्री हो गई है. अगर आप यहां और असेंबली में SP-फ्री होना चाहते हैं, तो ऐसे बेबुनियाद बयान देना बंद करो.”

