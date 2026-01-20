Noida News: सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, बिल्डर अभय को किया गया गिरफ्तार

0
Greater Noida Engineer Death Case: ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए नामजद बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. नालेज पार्क थाना पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है.
बता दें कि नोएडा के सेक्टर 150 में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पानी से भरे गड्ढे में कार गिरने से 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के बाद, सोमवार को नोएडा अथॉरिटी के CEO एम लोकेश को उनके पद से हटा दिया गया था.
पिता की सरकार से मांग
शुक्रवार देर रात नोएडा के एक गड्ढे में डूबने वाले 27 साल के इंजीनियर युवराज मेहता की मौत पानी में दम घुटने और कार्डियक अरेस्ट से हुई. पीड़ित के पिता राजकुमार मेहता ने स्थानीय अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और मांग की कि इस मामले में जवाबदेही तय की जाए ताकि भविष्य में “किसी और का बेटा इस तरह से न मरे”.
सीएम योगी के निर्देश पर बनाई गई SIT
कार दुर्घटना में इंजीनियर की मौत का खुद संज्ञान लेते हुए, CM योगी आदित्यनाथ ने घटना की जांच के भी आदेश दिए है. CM ने इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने का आदेश दिया है. यह SIT जांच करेगी और पांच दिनों के अंदर मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर घटना की जांच के लिए मेरठ जोन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (ADG) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई है. मेरठ के डिविजनल कमिश्नर और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) के चीफ इंजीनियर भी SIT का हिस्सा है. घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनने के बाद नोएडा मेट्रो कॉर्पोरेशन के CEO और MD को उनके पदों से हटा दिया गया है.