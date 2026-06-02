जिस हाथ से छेड़ा, वही तोड़ डाला; राह चलते लड़कियों को छेड़ते थे मनचले, पुलिस ने दिखा दी औकात

इंटरनेट आए दिन ऐसे वीडियोज सामने आते हैं, जो लोगों को हैरान कर देते हैं. एक वीडियो सामने आया हैं, जिसमें कुछ मनचले सड़क पर जाती महिलाओं को लड़कियों को गलत तरीसे से छू रहे हैं. इस वीडियो महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. लेकिन इसके बाद एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पुलिस ने उस आरोपी को पकड़कर उसके हाथ तोड़ दिए.

कहां का है मामला?

धार्मिक नगरी मथुरा के बरसाना की पवित्र परिक्रमा में शामिल महिलाओं और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ जैसी हरकत न केवल शर्मनाक है, बल्कि समाज की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक सवार युवक द्वारा युवतियों पर बोतल फेंकना बेहद निंदनीय है. ऐसे असामाजिक तत्व महिलाओं के लिए खतरा हैं.

धार्मिक नगरी मथुरा के बरसाना की पवित्र परिक्रमा में शामिल महिलाओं और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ जैसी हरकत न केवल शर्मनाक है, बल्कि समाज की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। वायरल वीडियो में बाइक सवार युवक द्वारा युवतियों पर बोतल फेंकना बेहद निंदनीय कृत्य है। ऐसे असामाजिक… pic.twitter.com/COGVocu1SQ — Anjali Saini (@Anjalisaini_) June 1, 2026

पुलिस ने की कार्रवाई

मथुरा के एसएसपी ने इस बदमाश को सही सबक सिखाया. पुलिस ने उसी हाथ को तोड़ दिया जिससे वह बोतल से लड़कियों पर हवा फूंक रहा था. पुलिस ने बदमाश को महिलाओं के सामने हाथ जोड़कर माफी मंगवाई. उन्होंने उसे महिलाओं के पैर भी छूने को कहा. हालांकि, पुलिस साफ कह रही है कि हाथ पुलिस ने नहीं तोड़ा, बल्कि भागते समय टूट गया.

#UttarPradesh: This ruffian in #Mathura did not know who the SSP of Mathura was. Had he known, this ruffian would not have harassed women passing by while sitting on his bike. The police broke the same hand with which this ruffian was blowing air from a bottle towards the girls.… pic.twitter.com/BG2WYLXbr7 — Siraj Noorani (@sirajnoorani) June 1, 2026

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