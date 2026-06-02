Home > उत्तर प्रदेश > जिस हाथ से छेड़ा, वही तोड़ डाला; राह चलते लड़कियों को छेड़ते थे मनचले, पुलिस ने दिखा दी औकात

जिस हाथ से छेड़ा, वही तोड़ डाला; राह चलते लड़कियों को छेड़ते थे मनचले, पुलिस ने दिखा दी औकात

Mathura News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें आरोपी राह चलती लड़कियों को छेड़ रहा है. पुलिस ने उस पर कार्रवाई करते हुए उसका हाथ तोड़ डाला. देखें वीडियो.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 2, 2026 6:40:22 PM IST

लड़कियों का छेड़ रहे थे मनचले, पुलिस ने सिखाया सबक
लड़कियों का छेड़ रहे थे मनचले, पुलिस ने सिखाया सबक


इंटरनेट आए दिन ऐसे वीडियोज सामने आते हैं, जो लोगों को हैरान कर देते हैं. एक वीडियो सामने आया हैं, जिसमें कुछ मनचले सड़क पर जाती महिलाओं को लड़कियों को गलत तरीसे से छू रहे हैं. इस वीडियो महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. लेकिन इसके बाद एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पुलिस ने उस आरोपी को पकड़कर उसके हाथ तोड़ दिए. 

कहां का है मामला?

धार्मिक नगरी मथुरा के बरसाना की पवित्र परिक्रमा में शामिल महिलाओं और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ जैसी हरकत न केवल शर्मनाक है, बल्कि समाज की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक सवार युवक द्वारा युवतियों पर बोतल फेंकना बेहद निंदनीय है. ऐसे असामाजिक तत्व महिलाओं के लिए खतरा हैं. 

You Might Be Interested In

पुलिस ने की कार्रवाई

मथुरा के एसएसपी ने इस बदमाश को सही सबक सिखाया. पुलिस ने उसी हाथ को तोड़ दिया जिससे वह बोतल से लड़कियों पर हवा फूंक रहा था. पुलिस ने बदमाश को महिलाओं के सामने हाथ जोड़कर माफी मंगवाई. उन्होंने उसे महिलाओं के पैर भी छूने को कहा. हालांकि, पुलिस साफ कह रही है कि हाथ पुलिस ने नहीं तोड़ा, बल्कि भागते समय टूट गया.

यह खबर भी पढ़ें: न शर्म, न पछतावा! लाखों की चोरी, फिर भी नहीं उतरा रौब; पुलिस कस्टडी में मूंछों पर ताव देते दिखे आरोपी

Tags: crime newsMathura NewsUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सोनाक्षी सिन्हा के विवाद

June 2, 2026

5 जून को सिनेमाघरों में ये फिल्में हो रहीं रिलीज

June 2, 2026

एलोवेरा आइस क्यूब्स का कमाल! बिना मेकअप चेहरे पर आएगा...

June 2, 2026

कौन हैं हीरल रदादिया? Photos देख मचल उठेगा मन

June 2, 2026

अब सालभर की टेंशन खत्म! Airtel का सबसे सस्ते सालभर...

June 2, 2026

भारत में कितने तरीके की खाई जाती है कढ़ी?

June 2, 2026
जिस हाथ से छेड़ा, वही तोड़ डाला; राह चलते लड़कियों को छेड़ते थे मनचले, पुलिस ने दिखा दी औकात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जिस हाथ से छेड़ा, वही तोड़ डाला; राह चलते लड़कियों को छेड़ते थे मनचले, पुलिस ने दिखा दी औकात
जिस हाथ से छेड़ा, वही तोड़ डाला; राह चलते लड़कियों को छेड़ते थे मनचले, पुलिस ने दिखा दी औकात
जिस हाथ से छेड़ा, वही तोड़ डाला; राह चलते लड़कियों को छेड़ते थे मनचले, पुलिस ने दिखा दी औकात
जिस हाथ से छेड़ा, वही तोड़ डाला; राह चलते लड़कियों को छेड़ते थे मनचले, पुलिस ने दिखा दी औकात