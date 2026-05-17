पीएम मोदी की अपील का यूपी में असर, 2 दिन होगा ‘वर्क फ्रॉम होम’, ऑफिस टाइम पर भी नियम

UP Work From Home Policy: पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अपील के बाद, उत्तर प्रदेश के कर्मचारी अब हफ़्ते में दो दिन ‘वर्क फ्रॉम होम’ (घर से काम) करेंगे. यह फ़ैसला रविवार को श्रम विभाग की एक बैठक में लिया गया.

इस बैठक के दौरान, पूरे उत्तर प्रदेश में हफ़्ते में दो दिन ‘वर्क फ्रॉम होम’ (Work From Home) की नीति लागू करने का प्रस्ताव पक्का कर दिया गया. इसके अलावा, दफ़्तरों को अलग-अलग शिफ्टों में चलाने का भी फ़ैसला किया गया.

हफ़्ते में दो दिन ‘वर्क फ्रॉम होम’ की नीति लागू

उत्तर प्रदेश श्रम विभाग की यह बैठक ऐसे समय में हुई, जब पश्चिम एशिया के संकट के कारण पेट्रोल और डीज़ल की कमी बढ़ने लगी है. हफ़्ते में दो दिन ‘वर्क फ्रॉम होम’ की नीति लागू करने का यह फ़ैसला राज्य भर की बड़ी संस्थाओं पर लागू होगा. यह निर्देश औद्योगिक इकाइयों पर भी लागू होगा.

श्रम विभाग की इस बैठक के दौरान कुछ दिशा-निर्देश जारी किए गए. इन दिशा-निर्देशों के तहत, दफ़्तरों को अलग-अलग शिफ्टों में चलाने पर ज़ोर दिया गया है. इसके अलावा, सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ाने पर भी ज़ोर दिया गया है.

CM योगी ने भी एक बैठक की

10 मई को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से एक अपील की कि लोग पेट्रोल और डीज़ल बचाने, सोना खरीदने से बचने और घर से काम करें. इसके बाद, 13 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों के साथ एक बैठक की.

इस बैठक के दौरान, 50 से ज़्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों में हफ़्ते में कम से कम दो दिन ‘वर्क फ्रॉम होम’ की नीति लागू करने पर ज़ोर दिया गया. यह कदम सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने, ट्रैफ़िक जाम से राहत दिलाने और पेट्रोल व डीज़ल बचाने के उद्देश्य से उठाया गया.