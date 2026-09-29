Pitru Paksha 2026 Shradh Hadsa: श्राद्ध कर्म के बीच नदी में मची चीख-पुकार, डूबते सदस्य को बचाने कूदे 5 लोग; एक ही परिवार में पसरा मातम!

Pitru Paksha 2026 Shradh Hadsa: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक ही दिन में दो अलग-अलग दर्दनाक हादसों ने पूरे इलाके को मातम में डुबो दिया है . एक तरफ जहां सुकवा-ढुकवा बांध में तीन युवकों की डूबने से मौत का सदमा कम नहीं हुआ था, वहीं दूसरी तरफ मऊरानीपुर इलाके से एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई . यहां एक ही परिवार के पांच सदस्य एक रिश्तेदार के श्राद्ध कर्म के दौरान नदी में डूब गए, जिससे पूरे गांव में कोहराम मच गया .

यह त्रसदी भरी घटना मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे की है . मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के देवारी सिंघापुरा गांव के रहने वाले अनूप तिवारी का परिवार एक रिश्तेदार का पिंड दान (Pind Daan) करने सुखनेई नदी के तट पर गया था . अनुष्ठान और स्नान के दौरान परिवार के कुछ सदस्य गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे . उन्हें बचाने की कोशिश में एक-एक करके पांच लोग नदी की तेज धारा में समा गए .

इस मार्मिक घटना के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई . सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया . करीब 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद सभी के शव बाहर निकाले गए और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया . एक ही दिन में आठ लोगों की मौत से पूरा झांसी सन्न रह गया है . आइए इस हृदयविदारक घटना को और विस्तार से जानते हैं .

श्राद्ध कर्म के दौरान कैसे हुआ हादसा?

मंगलवार का दिन तिवारी परिवार के लिए अमंगल साबित हुआ . परिवार के लोग पूरी श्रद्धा के साथ सुखनेई नदी पर एक रिश्तेदार का पिंड दान और स्नान करने पहुंचे थे . बच्चे, बड़े और युवा सभी इस पारंपरिक अनुष्ठान में व्यस्त थे . किसी को अंदाजा नहीं था कि खुशियों और पूजा-पाठ के बीच यह पवित्र नदी उनके परिवार के लिए काल बन जाएगी . अनुष्ठान के दौरान अचानक एक सदस्य का पैर फिसला या संतुलन बिगड़ा और वह गहरे पानी की तरफ जाने लगा .

बचाने की कोशिश में एक के बाद एक डूबे पांच लोग

घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि मरने वालों में पिता, बेटा, भतीजा और बहन का बेटा शामिल हैं . जब एक शख्स डूबने लगा और उसने मदद के लिए पुकारा, तो उसे बचाने के लिए परिवार के अन्य सदस्य एक-एक करके गहरे पानी में कूद पड़े . पानी का बहाव तेज होने और गहराई का अंदाज़ा न होने के कारण बचाने की यह कोशिश जानलेवा साबित हुई . कोई भी तैरकर बाहर नहीं आ सका और देखते ही देखते सभी पांचों सदस्य पानी में डूब गए .

आज दिनांक 29.09.2026 को मऊरानीपुर क्षेत्रान्तर्गत सुखनई नदी में 05 व्यक्तियों के डूबने की सूचना थाना मऊरानीपुर पुलिस को प्राप्त हुई। सूचना पर थाना मऊरानीपुर पुलिस तथा क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुँचे। ग्रामीणों व स्थानीय गोताखोरों के सहयोग से रेस्क्यू… pic.twitter.com/VeHRZ3rLJv — Jhansi Police (@jhansipolice) September 29, 2026

दिनांक 29.09.2026 को थाना बबीना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सुकमा-डुकमा डैम के पानी में कई शव दिखाई दिए हैं। सूचना पर तत्काल थाना बबीना पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर शवों को बाहर निकलवाया गया तथा शिनाख्त का प्रयास किया गया। ज्ञात हुआ कि इसमें से एक व्यक्ति राज निवासी सीपरी… pic.twitter.com/rNHuZWhPWY — Jhansi Police (@jhansipolice) September 29, 2026

प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन और पुलिस कार्रवाई

नदी के पास मौजूद लोगों ने जब चीख-पुकार सुनी, तो तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी . घटना की जानकारी मिलते ही मऊरानीपुर पुलिस और गोताखोरों की टीम फौरन मौके पर पहुंची . नदी में तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाया गया और सभी पांचों शवों को बाहर निकाला गया . पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है .

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