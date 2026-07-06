Home > उत्तर प्रदेश > आधी रात घर में घुसा युवक, बिस्तर पर सो रही प्रेमिका के साथ बिना मर्जी कर डाला कांड; सुबह होने से पहले हो गया फरार

आधी रात घर में घुसा युवक, बिस्तर पर सो रही प्रेमिका के साथ बिना मर्जी कर डाला कांड; सुबह होने से पहले हो गया फरार

Pinki Murder Mystery Case: सीतापुर में पिंकी हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. अवैध संबंधों में बाधा बनने पर प्रेमी ने पूर्व प्रेमिका और दोस्त के साथ आधी रात को मार डाला.

By: JP Yadav | Published: July 6, 2026 5:21:35 AM IST

आधा रात घर में घुसा युवक, बिस्तर पर सो रही प्रेमिका के साथ बिना मर्जी कर डाला कांड; सुबह होने से पहले हो गया फरार
आधा रात घर में घुसा युवक, बिस्तर पर सो रही प्रेमिका के साथ बिना मर्जी कर डाला कांड; सुबह होने से पहले हो गया फरार


Pinki Murder Mystery Case: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पिंकी गुप्ता की हत्या के पीछे सच्चाई सामने आई तो परिवार के साथ-साथ लोगों के भी होश उड़ गए. अवैध संबंध में रोड़ा बनने पर प्रेमी ने पूर्व प्रेमिका और दोस्त के साथ मिलाकर पिंकी की हत्या कर दी. वहीं, स्थायीय पुलिस ने 2 दिन के भीतर पिंकी गुप्ता की हत्या का खुलासा करते हुए मुख्य साजिशकर्ता शिवप्रकाश शुक्ला के अलावा 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, इनमें एक महिला भी शामिल है. खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने  रविवार (06 जुलाई, 2026) को दोपहर बाद 5 बजे हत्याकांड में इस्तेमाल  खून से सना लोहे का बेलचा भी बरामद कर लिया है, जिससे पिंकी गुप्ता को बेरहमी से मारा गया. तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है.  

पूरा मामला सीतापुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के पंचमपुरवा का है. पंचमपुरवा में शिवप्रकाश शुक्ला किराए पर रहता था. कुछ दिनों बाद ही उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाली पिंकी गुप्ता से हुई. शुरुआत में दोनों मिलते और कुछ देर बात करते और अपने-अपने काम के लिए चले जाते. कुछ महीनों बाद दोनों का अफेयर शुरू हो गया. दोनों घर में किसी के नहीं होने पर संबंध भी बनाते. किसी को भनक नहीं लगे, इसलिए घर में जब कोई नहीं होता तभी मिलते और रिश्ते बनाते. पुलिस के मुताबिक, शिव प्रकाश शुक्ला का अफेयर पिंकी गुप्ता से चल ही रहा था कि इस बीच उसके संबंध ई-रिक्शा चालक की पत्नी लक्ष्मी देवी से भी हो गए. कुछ महीनों तो शिव प्रकाश शुक्ला के साथ उसके संबंध चले, जिसके बाद लक्ष्मी ने शिवप्रकाश पर शादी करने और पति-पत्नी की तरह रहने का दबाव बनाना शुरू कर दिया. 

You Might Be Interested In

लालच देकर हत्या में शामिल किया था दिलीप कुमार को

इस बीच शिव प्रकाश शुक्ला की प्रेमिका पिंकी गु्प्ता को लक्ष्मी देवी के साथ रिश्ते की भी जानकारी हो गई. इसके बाद लक्ष्मी देवी और पिंकी गुप्ता के बीच विवाद शुरू हो गया. जांच कर रही पुलिस के अनुसार, लव ट्राएंगल ने मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दीं. इसी बीच मौका पाकर  लक्ष्मी ने शिव प्रकाश से पिंकी गुप्ता को रास्ते से हटाने के लिए उकसाया. पिंकी गुप्ता की हत्या की प्लानिंग करने के बाद शिवप्रकाश ने लालच देकर अपने साथी दिलीप कुमार को भी शामिल कर लिया. आखिरकार 3 जुलाई  की सुबह करीब 8:40 बजे तीनों ने पिंकी के घर का ताला खोलकर अंदर प्रवेश किया. इसके बाद गहरी नींद में बिस्तर पर सो रही पिंकी पर लोहे के बेलचे से ताबड़तोड़ वार कर उसको मार डाला. वारदात के बाद आरोपी कमरे में ताला लगाकर फरार हो गए.

सिर्फ 24 घंटे में पकड़े गए तीनों हत्यारोपी

उधर, जांच में जुटी पुलिस टीम ने रविवार को एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में एएसपी उत्तरी आलोक सिंह और सीओ सदर नेहा त्रिपाठी की निगरानी में कोतवाली देहात पुलिस व एसओजी टीम ने ग्राम मधवापुर के पास आम के बाग के निकट घेराबंदी कर शिव प्रकाश शुक्ला, लक्ष्मी देवी और दिलीप कुमार रैदास धर दबोचा. इसके बाद तीनों को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद इन तीनों की पुलिस कस्टडी में मिल गई. 

यह भी पढ़ें: खूबसूरत लड़की को किडनैप कर ले गया पार्क में, उसके सामने ही किया आपत्तिजनक काम; रात भर बिना कपड़ों के रही

यह भी पढ़ें: Mathura Murder: पति को था देवर-भाभी के बीच अवैध संबंध का शक, सगाई समारोह के बीच शख्स ने कर डाला कांड

यह भी पढ़ें: 18 साल की समझकर 2 लड़कियों को लाया घर, रात को दोनों संग बनाए संबंध; सुबह नशा टूटा तो सच्चाई ने पहुंचा दिया जेल

यह भी पढ़ें:  आधी रात को पति-पत्नी सुनसान जगह पर क्या कर रहे थे? सुबह होते-होते हो गया कांड; चली गई 2 जानें

Tags: UP Crime News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अर्जुन तेंदुलकर की शादी की अनदेखी तस्वीरें वायरल, सानिया चंडोक...

July 6, 2026

रणवीर सिंह की ये फिल्म न करें मिस

July 6, 2026

शक्ति कपूर की इन फिल्मों को देख डर जाती थी...

July 6, 2026

क्यों रहता है मन अशांत? आयुर्वेदिक उपाय आएंगे काम!

July 6, 2026

इन अभिनेत्रियों के प्यार में दीवाने थे सनी देओल

July 6, 2026

घर में सांपों की नो-एंट्री! बस लगा लें ये पौधे

July 6, 2026
आधी रात घर में घुसा युवक, बिस्तर पर सो रही प्रेमिका के साथ बिना मर्जी कर डाला कांड; सुबह होने से पहले हो गया फरार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आधी रात घर में घुसा युवक, बिस्तर पर सो रही प्रेमिका के साथ बिना मर्जी कर डाला कांड; सुबह होने से पहले हो गया फरार
आधी रात घर में घुसा युवक, बिस्तर पर सो रही प्रेमिका के साथ बिना मर्जी कर डाला कांड; सुबह होने से पहले हो गया फरार
आधी रात घर में घुसा युवक, बिस्तर पर सो रही प्रेमिका के साथ बिना मर्जी कर डाला कांड; सुबह होने से पहले हो गया फरार
आधी रात घर में घुसा युवक, बिस्तर पर सो रही प्रेमिका के साथ बिना मर्जी कर डाला कांड; सुबह होने से पहले हो गया फरार