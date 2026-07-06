आधी रात घर में घुसा युवक, बिस्तर पर सो रही प्रेमिका के साथ बिना मर्जी कर डाला कांड; सुबह होने से पहले हो गया फरार

Pinki Murder Mystery Case: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पिंकी गुप्ता की हत्या के पीछे सच्चाई सामने आई तो परिवार के साथ-साथ लोगों के भी होश उड़ गए. अवैध संबंध में रोड़ा बनने पर प्रेमी ने पूर्व प्रेमिका और दोस्त के साथ मिलाकर पिंकी की हत्या कर दी. वहीं, स्थायीय पुलिस ने 2 दिन के भीतर पिंकी गुप्ता की हत्या का खुलासा करते हुए मुख्य साजिशकर्ता शिवप्रकाश शुक्ला के अलावा 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, इनमें एक महिला भी शामिल है. खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने रविवार (06 जुलाई, 2026) को दोपहर बाद 5 बजे हत्याकांड में इस्तेमाल खून से सना लोहे का बेलचा भी बरामद कर लिया है, जिससे पिंकी गुप्ता को बेरहमी से मारा गया. तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है.

पूरा मामला सीतापुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के पंचमपुरवा का है. पंचमपुरवा में शिवप्रकाश शुक्ला किराए पर रहता था. कुछ दिनों बाद ही उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाली पिंकी गुप्ता से हुई. शुरुआत में दोनों मिलते और कुछ देर बात करते और अपने-अपने काम के लिए चले जाते. कुछ महीनों बाद दोनों का अफेयर शुरू हो गया. दोनों घर में किसी के नहीं होने पर संबंध भी बनाते. किसी को भनक नहीं लगे, इसलिए घर में जब कोई नहीं होता तभी मिलते और रिश्ते बनाते. पुलिस के मुताबिक, शिव प्रकाश शुक्ला का अफेयर पिंकी गुप्ता से चल ही रहा था कि इस बीच उसके संबंध ई-रिक्शा चालक की पत्नी लक्ष्मी देवी से भी हो गए. कुछ महीनों तो शिव प्रकाश शुक्ला के साथ उसके संबंध चले, जिसके बाद लक्ष्मी ने शिवप्रकाश पर शादी करने और पति-पत्नी की तरह रहने का दबाव बनाना शुरू कर दिया.

लालच देकर हत्या में शामिल किया था दिलीप कुमार को

इस बीच शिव प्रकाश शुक्ला की प्रेमिका पिंकी गु्प्ता को लक्ष्मी देवी के साथ रिश्ते की भी जानकारी हो गई. इसके बाद लक्ष्मी देवी और पिंकी गुप्ता के बीच विवाद शुरू हो गया. जांच कर रही पुलिस के अनुसार, लव ट्राएंगल ने मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दीं. इसी बीच मौका पाकर लक्ष्मी ने शिव प्रकाश से पिंकी गुप्ता को रास्ते से हटाने के लिए उकसाया. पिंकी गुप्ता की हत्या की प्लानिंग करने के बाद शिवप्रकाश ने लालच देकर अपने साथी दिलीप कुमार को भी शामिल कर लिया. आखिरकार 3 जुलाई की सुबह करीब 8:40 बजे तीनों ने पिंकी के घर का ताला खोलकर अंदर प्रवेश किया. इसके बाद गहरी नींद में बिस्तर पर सो रही पिंकी पर लोहे के बेलचे से ताबड़तोड़ वार कर उसको मार डाला. वारदात के बाद आरोपी कमरे में ताला लगाकर फरार हो गए.

सिर्फ 24 घंटे में पकड़े गए तीनों हत्यारोपी

उधर, जांच में जुटी पुलिस टीम ने रविवार को एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में एएसपी उत्तरी आलोक सिंह और सीओ सदर नेहा त्रिपाठी की निगरानी में कोतवाली देहात पुलिस व एसओजी टीम ने ग्राम मधवापुर के पास आम के बाग के निकट घेराबंदी कर शिव प्रकाश शुक्ला, लक्ष्मी देवी और दिलीप कुमार रैदास धर दबोचा. इसके बाद तीनों को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद इन तीनों की पुलिस कस्टडी में मिल गई.

यह भी पढ़ें: खूबसूरत लड़की को किडनैप कर ले गया पार्क में, उसके सामने ही किया आपत्तिजनक काम; रात भर बिना कपड़ों के रही

यह भी पढ़ें: Mathura Murder: पति को था देवर-भाभी के बीच अवैध संबंध का शक, सगाई समारोह के बीच शख्स ने कर डाला कांड

यह भी पढ़ें: 18 साल की समझकर 2 लड़कियों को लाया घर, रात को दोनों संग बनाए संबंध; सुबह नशा टूटा तो सच्चाई ने पहुंचा दिया जेल

यह भी पढ़ें: आधी रात को पति-पत्नी सुनसान जगह पर क्या कर रहे थे? सुबह होते-होते हो गया कांड; चली गई 2 जानें