Home > उत्तर प्रदेश > Pilibhit Viral Video: पानी की टंकी पर चढ़ी युवती, करने लगी ऐसी मांग; जो प्रेमी ही कर सकता था पूरा, फिर पुलिस ने क्या किया?

Pilibhit Viral Video: पानी की टंकी पर चढ़ी युवती, करने लगी ऐसी मांग; जो प्रेमी ही कर सकता था पूरा, फिर पुलिस ने क्या किया?

Pilibhit News: युवती का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था. युवक की ओर से शादी से इनकार करने पर वह आहत थी. इसी हताशा में वह गांव की पानी की टंकी पर चढ़ गई और जान देने की धमकी देने लगी. टंकी पर युवती को देख नीचे भारी भीड़ जमा हो गई.

By: Hasnain Alam | Last Updated: May 12, 2026 5:27:59 PM IST

पीलीभीत में पानी के टंकी पर चढ़ी युवती
पीलीभीत में पानी के टंकी पर चढ़ी युवती


Pilibhit Viral Video: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती अपने प्रेमी से शादी की जिद में कई फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई. इसके बाद हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई. फिर घंटों तक हाई-वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवती टंकी के किनारे खड़ी नजर आ रही है और लगातार अपने प्रेमी से शादी कराने की मांग कर रही है.

जानकारी के अनुसार, युवती का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था. युवक की ओर से शादी से इनकार करने पर वह आहत थी. इसी हताशा में वह गांव की पानी की टंकी पर चढ़ गई और जान देने की धमकी देने लगी. टंकी पर युवती को देख नीचे भारी भीड़ जमा हो गई.

You Might Be Interested In

पुलिसकर्मियों और परिजनों के मनाने पर भी नहीं उतरी युवती

युवती की मांग थी कि उसकी शादी उसी लड़के से कराई जाए, जिससे वह प्यार करती है. सूचना मिलते ही माधोटांडा पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मियों और परिजनों ने काफी देर तक युवती को समझाया. युवती के नहीं मानने पर पुलिस ने उसके प्रेमी को भी बुलाया. फिर प्रेमी खुद टंकी पर चढ़ा और अपनी प्रेमिका को समझाकर नीचे लेकर आया.



महिला सहायता डेस्क की टीम ने की युवती की काउंसलिंग

टंकी से नीचे उतरने के बाद पुलिस दोनों को माधोटांडा थाने ले गई. थाने में महिला सहायता डेस्क की टीम ने युवती की काउंसलिंग की. इंस्पेक्टर अशोक पाल सिंह ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते युवती टंकी पर चढ़ी थी, लेकिन उसे सुरक्षित उतार लिया गया है. काउंसलिंग के बाद युवती को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया.

बता दें कि कुछ दिनों पहले गोरखपुर में भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जहां प्रेमी ने टंकी पर चढ़ी युवती की मांग में सिंदूर भरने के बाद उसे नीचे उतारा था.

ये भी पढ़ें:-पहले हेल्थ रिपोर्ट लाओ… शादी के बीच आखिर दुल्हन ने क्यों रखी दुल्हे के सामने आजीबोगरीब शर्त? लौट गई खाली बारात

Tags: Pilibhit NewsUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पहली वट सावित्री पूजा? नई दुल्हनें इन 9 टिप्स से...

May 12, 2026

गर्मियों में बालों के लिए बेहतरीन है दही, जानें फायदे

May 12, 2026

निमरत कौर ने किए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन

May 12, 2026

गर्मियों में भिंडी खाने के हैं गजब के फायदे

May 12, 2026

क्या हंता वायरस से डरने की जरूरत है?

May 12, 2026

खरबूज के साथ जहर बन जाती हैं 6 चीजें

May 12, 2026
Pilibhit Viral Video: पानी की टंकी पर चढ़ी युवती, करने लगी ऐसी मांग; जो प्रेमी ही कर सकता था पूरा, फिर पुलिस ने क्या किया?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Pilibhit Viral Video: पानी की टंकी पर चढ़ी युवती, करने लगी ऐसी मांग; जो प्रेमी ही कर सकता था पूरा, फिर पुलिस ने क्या किया?
Pilibhit Viral Video: पानी की टंकी पर चढ़ी युवती, करने लगी ऐसी मांग; जो प्रेमी ही कर सकता था पूरा, फिर पुलिस ने क्या किया?
Pilibhit Viral Video: पानी की टंकी पर चढ़ी युवती, करने लगी ऐसी मांग; जो प्रेमी ही कर सकता था पूरा, फिर पुलिस ने क्या किया?
Pilibhit Viral Video: पानी की टंकी पर चढ़ी युवती, करने लगी ऐसी मांग; जो प्रेमी ही कर सकता था पूरा, फिर पुलिस ने क्या किया?