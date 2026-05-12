Pilibhit Viral Video: पानी की टंकी पर चढ़ी युवती, करने लगी ऐसी मांग; जो प्रेमी ही कर सकता था पूरा, फिर पुलिस ने क्या किया?

Pilibhit Viral Video: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती अपने प्रेमी से शादी की जिद में कई फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई. इसके बाद हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई. फिर घंटों तक हाई-वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवती टंकी के किनारे खड़ी नजर आ रही है और लगातार अपने प्रेमी से शादी कराने की मांग कर रही है.

जानकारी के अनुसार, युवती का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था. युवक की ओर से शादी से इनकार करने पर वह आहत थी. इसी हताशा में वह गांव की पानी की टंकी पर चढ़ गई और जान देने की धमकी देने लगी. टंकी पर युवती को देख नीचे भारी भीड़ जमा हो गई.

पुलिसकर्मियों और परिजनों के मनाने पर भी नहीं उतरी युवती

युवती की मांग थी कि उसकी शादी उसी लड़के से कराई जाए, जिससे वह प्यार करती है. सूचना मिलते ही माधोटांडा पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मियों और परिजनों ने काफी देर तक युवती को समझाया. युवती के नहीं मानने पर पुलिस ने उसके प्रेमी को भी बुलाया. फिर प्रेमी खुद टंकी पर चढ़ा और अपनी प्रेमिका को समझाकर नीचे लेकर आया.







महिला सहायता डेस्क की टीम ने की युवती की काउंसलिंग

टंकी से नीचे उतरने के बाद पुलिस दोनों को माधोटांडा थाने ले गई. थाने में महिला सहायता डेस्क की टीम ने युवती की काउंसलिंग की. इंस्पेक्टर अशोक पाल सिंह ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते युवती टंकी पर चढ़ी थी, लेकिन उसे सुरक्षित उतार लिया गया है. काउंसलिंग के बाद युवती को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया.

बता दें कि कुछ दिनों पहले गोरखपुर में भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जहां प्रेमी ने टंकी पर चढ़ी युवती की मांग में सिंदूर भरने के बाद उसे नीचे उतारा था.

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