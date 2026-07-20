2 साल के प्रेम के लिए,4 बच्चों की मां ने प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट; शादी के 14 साल बाद रिश्ते को किया शर्मसार

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Pilibhit Murder Case: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची. आरोप है कि महिला ने पति की चाय में कथित तौर पर जहर मिला दिया, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर आरोपी पत्नी और उसके कथित प्रेमी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.
यह मामला पीलीभीत के बीसलपुर थाना क्षेत्र के एकता नगर का है. पुलिस और परिजनों के मुताबिक, 35 वर्षीय रमाकांत मिश्रा की शादी करीब 14 साल पहले रेनू से हुई थी. दोनों के चार बच्चे हैं और परिवार सामान्य जीवन बिता रहा था.बताया जा रहा है कि करीब दो साल पहले रेनू की पहचान शाहजहांपुर निवासी शिवम शुक्ला से हुई. धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और कथित तौर पर प्रेम संबंध बन गए. परिजनों का आरोप है कि इसी रिश्ते के चलते परिवार में लगातार विवाद होने लगा.
चाय पीने के बाद बिगड़ी तबीयत
मृतक के परिजनों का आरोप है कि रविवार दोपहर पहले से बनाई गई योजना के तहत रेनू ने अपने पति को चाय दी, जिसमें कथित तौर पर जहरीला पदार्थ मिलाया गया था.चाय पीने के कुछ ही देर बाद रमाकांत की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. उनकी हालत गंभीर होने पर परिवार उन्हें तुरंत इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी.
परिजनों ने प्रेमी पर भी लगाए गंभीर आरोप
मृतक के पिता का आरोप है कि इस पूरी साजिश में रेनू का कथित प्रेमी शिवम शुक्ला भी शामिल था. उनका कहना है कि उसी ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ उपलब्ध कराया और दोनों ने मिलकर हत्या की योजना बनाई.फिलहाल ये आरोप परिजनों की शिकायत पर आधारित हैं, जिनकी जांच पुलिस कर रही है.
पुलिस ने दोनों आरोपियों को लिया हिरासत में
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.पुलिस ने आरोपी पत्नी रेनू और उसके कथित प्रेमी शिवम शुक्ला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.बीसलपुर थाना प्रभारी संजीव कुमार शुक्ला ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है. दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और सभी पहलुओं की गहन जांच जारी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.