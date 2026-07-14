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Pilibhit Crime: एकतरफा प्यार में पागल हुआ आशिक, मेडिकल कॉलेज में छात्रा को दौड़ा-दौड़ा कर मारा चाकू; इलाज के दौरान मौत

Pilibhit Crime: दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई. इसी दौरान सागर ने अपने बैग से चाकू निकालकर कशिश पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

By: Divyanshi Singh | Published: July 14, 2026 9:58:10 PM IST

मेडिकल कॉलेज में छात्रा की एकतरफा प्यार में हत्या
मेडिकल कॉलेज में छात्रा की एकतरफा प्यार में हत्या


Pilibhit Crime:  उत्तर प्रदेश के पीलीभीत मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां पैरामेडिकल की 20 वर्षीय छात्रा की उसके ही क्लासमेट ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेडिकल कॉलेज के सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. शुरुआती जांच में पुलिस के सामने एकतरफा प्रेम का एंगल सामने आया है, हालांकि मामले की जांच अभी जारी है.

सीटी स्कैन रूम में हुआ हमला

घटना मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे मेडिकल कॉलेज के सीटी स्कैन रूम में हुई. बरेली निवासी कशिश, जो पैरामेडिकल की छात्रा थी, उस समय सीटी स्कैन रूम में मौजूद थी. तभी उसके साथ पढ़ने वाला छात्र सागर सिंह वहां पहुंचा. दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई. इसी दौरान सागर ने अपने बैग से चाकू निकालकर कशिश पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले से बचने के लिए कशिश भागने लगी, लेकिन आरोपी ने उसका पीछा कर कई बार चाकू से वार किए. बीच-बचाव करने पहुंची एक महिला कर्मचारी भी इस दौरान घायल हो गई.

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इलाज के दौरान छात्रा ने तोड़ा दम

घटना के तुरंत बाद कशिश और घायल महिला कर्मचारी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. दोनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बरेली स्थित श्री राम मूर्ति स्मारक चिकित्सा विज्ञान संस्थान (SRMS) रेफर किया गया. दोपहर करीब 2 बजे इलाज के दौरान कशिश की मौत हो गई.

आरोपी को सुरक्षाकर्मियों ने दबोचा

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सागर सिंह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेडिकल कॉलेज के सुरक्षाकर्मियों ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है.

10 महीने से कर रही थी सीटी स्कैन का कोर्स

मृतक छात्रा कशिश पटेल पिछले 10 महीने से पीलीभीत में रहकर पैरामेडिकल के तहत सीटी स्कैन का कोर्स कर रही थी. वहीं आरोपी सागर सिंह, जिसकी उम्र 19 वर्ष है, कानपुर का रहने वाला है और एक्स-रे टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा था. सागर के पिता राम अवतार राजमिस्त्री हैं, जबकि उसका बड़ा भाई ड्राइवर है. परिवार में उसकी तीन बहनें भी हैं. बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, दूसरी बहन प्रीति मेडिकल क्षेत्र में निजी नौकरी करती हैं और सबसे छोटी बहन अंशिका एएनएम की पढ़ाई कर रही है.

छात्रों ने बताया, दोनों के बीच था संबंध

साथ पढ़ने वाले छात्रों के मुताबिक, कशिश और सागर के बीच पहले से संबंध थे. मंगलवार सुबह दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद यह घटना हुई. प्रत्यक्षदर्शी छात्रों का कहना है कि कशिश सुबह करीब 9 बजे कॉलेज पहुंची थी. उसी समय सागर अपने बैग में करीब 12 इंच लंबा चाकू छिपाकर कॉलेज पहुंचा और उसने हमला कर दिया. चीख-पुकार सुनकर जब छात्र मौके पर पहुंचे, तब कशिश खून से लथपथ पड़ी हुई थी.

पुलिस सभी पहलुओं से कर रही जांच

पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव मिश्रा ने बताया कि हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए आरोपी से पूछताछ की जा रही है. पुलिस दोनों के संबंध, विवाद की वजह और घटना से पहले की परिस्थितियों की जांच कर रही है.

Tags: Pilibhit CrimeUP Crime
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