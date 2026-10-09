Home > उत्तर प्रदेश > Pilibhit: पति के साथ पहुंची कचहरी, लेकिन आशिक को देखते ही बदल गए पत्नी के जज्बात… फिर जो हुआ उससे हुए सब हैरान

Pilibhit: पति के साथ पहुंची कचहरी, लेकिन आशिक को देखते ही बदल गए पत्नी के जज्बात… फिर जो हुआ उससे हुए सब हैरान

Pilibhit Court Prem Drama: पीलीभीत में महिला अपने पति के साथ अदालत पहुंची थी, लेकिन अचानक सामने आए एक युवक को देखते ही वह उसकी ओर दौड़ पड़ी और उसे गले लगा लिया.

By: Shristi S | Published: October 9, 2026 7:25:54 PM IST

पीलीभीत में कचहरी के बाहर महिला ने पति को लगाया गले
पीलीभीत में कचहरी के बाहर महिला ने पति को लगाया गले


Pilibhit Woman Hugs Lover: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कचहरी के बाहर एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया. महिला अपने पति के साथ अदालत पहुंची थी, लेकिन अचानक सामने आए एक युवक को देखते ही वह उसकी ओर दौड़ पड़ी और उसे गले लगा लिया. इसके बाद मौके पर ऐसा हंगामा हुआ कि बात खींचतान और मारपीट तक पहुंच गई. 

प्रेमी को देखते ही बदले महिला के जज्बात

रिपोर्ट्स के मुताबिक, खबर है कि यह पीलीभीत में टनकपुर रोड पर कोर्ट परिसर के बाहर हुई. महिला अपने पति के साथ एक पुराने केस के सिलसिले में कोर्ट आई थी. एक युवक आया, जिसे महिला ने अपना प्रेमी बताया. उसे देखते ही महिला उसके पास गई और सबके सामने उसे गले लगा लिया.

You Might Be Interested In

महिला की इस हरकत से वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई. महिला को युवक से अलग करने की कोशिश की गई, जिससे दोनों पक्षों के बीच हाथापाई और मारपीट हो गई. कुछ लोग महिला को युवक से दूर खींचने की कोशिश करते दिख रहे हैं, जबकि वह उसके साथ जाने की जिद कर रही है.

महिला अपने प्रेमी के साथ चली गई

कोर्ट के बाहर काफी देर तक हंगामा चलता रहा. आखिरकार, महिला युवक के साथ चली गई. पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बीच-बचाव किया. पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया. सिटी CO अमरनाथ वर्मा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर संबंधित थाना इंचार्ज को ज़रूरी कार्रवाई के लिए बताया गया.

घटना की पुष्टि करते हुए, थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने बताया कि शांति बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों के खिलाफ IPN की धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है. शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि महिला ने उस आदमी के साथ कोर्ट मैरिज की थी. हालांकि, मामले के दूसरे पहलुओं की भी जांच की जा रही है. फिलहाल, कोर्ट के बाहर की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

Tags: pilibhituttar pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

एक्स के टॉर्चर से फूट-फूटकर रोई एक्ट्रेस

October 9, 2026

पॉकेट फ्रेंडली इंटरनेशनल ट्रिप: ₹1 लाख में घूमिए 8 देश

October 9, 2026

Navratri 2026: 8 देवी मंदिर, जहां उमड़ता है भक्तों का...

October 8, 2026

भारत का ऐसा रहस्यमयी किला जो बदलता हैं रंग

October 7, 2026

इशिता दत्ता ने शेयर की ‘दृश्यम 3’की BTS तस्वीरें

October 7, 2026

कौन हैं जूही भट्ट?

October 7, 2026
Pilibhit: पति के साथ पहुंची कचहरी, लेकिन आशिक को देखते ही बदल गए पत्नी के जज्बात… फिर जो हुआ उससे हुए सब हैरान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Pilibhit: पति के साथ पहुंची कचहरी, लेकिन आशिक को देखते ही बदल गए पत्नी के जज्बात… फिर जो हुआ उससे हुए सब हैरान
Pilibhit: पति के साथ पहुंची कचहरी, लेकिन आशिक को देखते ही बदल गए पत्नी के जज्बात… फिर जो हुआ उससे हुए सब हैरान
Pilibhit: पति के साथ पहुंची कचहरी, लेकिन आशिक को देखते ही बदल गए पत्नी के जज्बात… फिर जो हुआ उससे हुए सब हैरान
Pilibhit: पति के साथ पहुंची कचहरी, लेकिन आशिक को देखते ही बदल गए पत्नी के जज्बात… फिर जो हुआ उससे हुए सब हैरान
Pilibhit: पति के साथ पहुंची कचहरी, लेकिन आशिक को देखते ही बदल गए पत्नी के जज्बात… फिर जो हुआ उससे हुए सब हैरान