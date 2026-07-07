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टेबल फैन बना काल! सोते हुए कपल पर गिरा पंखा, करंट लगने से हुई मौत, कमरे का मंजर देख सिहर उठा बेटा

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक दुखद घटना सामने आई है. यहां एक कपल रात में सो रहा था. इसी दौरान उनके ऊबर टेबल फैन गिरा और दोनों पति पत्नी की करंट से तड़प-तड़पकर मौत हो गई.

By: Deepika Pandey | Published: July 7, 2026 6:12:52 PM IST

पीलीभीत में करंट लगने से दंपति की मौत
पीलीभीत में करंट लगने से दंपति की मौत


Pilibhit Electric Current Accident: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक दुखद घटना सामने आई है. यहां बिलसंडा थाना क्षेत्र में देर रात पति हरिशंकर कुशवाहा और पत्नी कमला देवी अपने कमरे में सो रहे थे. इसी दौरान दोनों की करंट लगने से मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, बता दें कि 52 वर्षीय हरिशंकर और 50 वर्षीय कमला देवी देर रात एक विवाह समारोह से लौटने के बाद घर के सामने बनी अपनी किराना दुकान से सटे कमरे में सोने चले गए थे. भीषण गर्मी के चलते उन्होंने पास में टेबल फैन चलाकर रखा था. देर रात अचानक फैन उनके ऊपर गिर पड़ा. आशंका है कि फैन में करंट उतरने से दोनों उसकी चपेट में आ गए और सोते-सोते ही उनकी मौत हो गई.

दुकान खोलने पहुंचा बेटो, तो उड़े होश

मंगलवार सुबह करीब 7 बजे जब उनका बेटा संत कुमार दुकान खोलने पहुंचा तो कमरे का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए. इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है.

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मां के चेहरे से चिपका था टेबल फैन

दंपति के बेटे संत कुमार ने इस बारे में बताया कि जब वे कमरे में पहुंचे, तो उनके माता-पिता जमीन पर मृत पड़े हैं. मृतक के बेटे ने देखा कि टेबल फैन उसकी मां के चेहरे पर चिपका हुआ था. पुलिस को आशंका है कि रात में सोते समय टेबल फैन खराब हो गया होगा, उसमें कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट आई होगी, जिसके कारण दोनों को करंट लगा होगा. दंपति के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल

वहीं दंपति के मरने की खबर सुनकर पूरे इलाके में मातम छा गया. घर वालों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. वहीं मामले की सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. इस मामले में लेखपाल राज कुमार ने कहा कि पीड़ित परिवार को राज्य सरकार की योजना के तहत उचित सरकारी मुआवजा दिया जाएगा. 

ये भी पढ़ें: शराब पिलाई, छत से धक्का दिया; बच गया तो नस में इंजेक्ट किया टॉयलेट क्लीनर, अवैध संबंध की खातिर पति का ऐसा हाल…

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